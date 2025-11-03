Carrasco, Pinedo y un militar: las opciones que evalúa Milei para reemplazar a Petri

El gobierno empieza a acelerar el debate alrededor del reemplazo de Luis Petri en el ministerio de Defensa. El mendocino asumirá como diputado el 10 de diciembre y buscan que su sucesor tomes las riendas un tiempo antes.

La voluntad de Petri es darle continuidad a estos dos años de gestión y ubica a su jefa de gabinete, Luciana Carrasco, como sucesora para que el nuevo ministro no tenga que arrancar de cero.

Carrasco no tiene solo el aval de Petri sino de buena parte de los generales de la fuerza que la tienen como nexo directo en la gestión diaria y consideran que cambiar de nombre es «explicar todo de nuevo a una persona que no sabe nada de Defensa».

Un militar en actividad dijo que Carrasco también está al tanto de todos los temas particulares de los militares como la discusión de la jerarquización salarial o la crisis de la obras social, entre otros.

La jefa de gabinete de Petri no tiene experiencia en Defensa. Es abogada especialista en derecho penal y anteriormente participó en la gestión del ministerio de Justicia del gobierno de Mauricio Macri en 2016 como asesora y coordinadora del Observatorio de Víctimas de Delitos. Sin embargo, estos dos años con Petri le permitieron construir una buena relación con el mundo militar.

Otra opción que está sobre la mesa es al del jefe del Estado Mayor Conjunto, el Brigadier Xavier Isaac, a quien le adjudican muy buenas relaciones con Estados Unidos, fue uno de los encargados de negociar la compra de unos 207 vehículos blindados Stryker, que luego Petri cerró con la firma de un convenio junto al Secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Isaac fue designado al frente del Estado Mayor Conjunto en enero del 2024 pero fuentes militares confirman que hace tiempo viene trabajando para ser el primer ministro de Defensa militar desde el retorno de la democracia, algo que no le resulta a cómodo a muchos de sus compañeros de armas y abriría una fuerte disputa por la sucesión.

Fuentes del ministro de Defensa consultadas por LPO confirman que las opciones para reemplazar a Petri son estas y agregar un tercer actor «por fuera». Se trata de Federico Pinedo que estaría empujado por Mauricio Macri pero reconocen que «en este contexto parece difícil». Como sea, remarcan, «define Milei».