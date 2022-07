Carrió a los productores agropecuarios: «Hagan patria y guarden su dinero»

Compartir

Carrió evitó hablar del escenario para las elecciones de 2023. Pero defendió el Gobierno de Mauricio Macri mientras trazaba un paralelismo con lo que sucede actualmente: “Con semejante gobierno que tenemos ahora, la verdad que Mauricio parece un héroe”.

“Vengo desde [hace] 5 o 6 años, pero no vengo en rol político”, señaló la referente de la Coalición Cívica mientras ingresaba al predio de la exposición.

“Hace dos meses dije que venían tiempos muy oscuros para la Argentina y lo estamos viviendo”, contestó sobre la opinión que tiene de lo que sucede actualmente. En ese sentido, afirmó que al presidente Alberto Fernández “lo ve destrozado”.

Respecto de la medida del Banco Central para impulsar la venta de soja, primero indicó que no iba a opinar, ya que tiene una gran responsabilidad sobre la Argentina. “Vine a acompañar el campo, a pedir que el Gobierno cese en su interna, en su intento por hacer una marcha y enfrentar a los argentinos, sin sentido. Esto es lo que nos da de comer”, indicó.

La exdiputada aseveró que ahora ve a la Argentina “destrozada y hundida”, y que la clave está en el sector agropecuario. “Lo único que nos queda es el campo. Lo que están haciendo con él aún con esta mejora es una injusticia total. Para los que somos de a pie en la Argentina, el dólar está a $300 y cuando vas a comprar algo es con un dólar a $300. En cambio, ellos hablan de un dólar de $130 que existe sí, a lo mejor para arreglos con los bancos y seguros que tienen otra modalidad. Ahora, el productor aún con la mejora cobra solo un 30% del valor de dólar”, dijo.

Ante las versiones de que el sábado próximo habrá una marcha de Somos Barrios de Pie en el lugar, sostuvo que lo único que quiere es que no haya violencia. “Que el sábado no se enfrente a los argentinos, porque los días que vienen son terribles. El próximo año también y en consecuencia uno lo dice hasta como pyme, hay que seguir trabajando, hay que achicarse, comprar menos cosas y todos estamos en ese proceso, por lo menos los que no cobramos dos o tres millones de pesos de jubilación”, destacó.

En ese sentido, señaló que lo que el campo necesita en este momento es que lo dejen trabajar tranquilo. “El campo necesita que lo dejen en paz. Desde 2007 venimos diciendo: nosotros hicimos la revolución productiva y agraria en el Uruguay y Paraguay por [imponer] las retenciones. Hicimos el mayor polo productivo exportador con la soja, que está a 500 dólares, en Brasil”, comparó y siguió: “El mayor polo productor de alimentos y exportador es Brasil ¿qué hicimos nosotros? Vivir del campo y no producir nada más, esa es la verdad”.

Además, recordó que en 2018 le pidió a los productores que hicieran patria y que vendieran la cosecha para que entraran dólares. “Hagan patria y guarden su dinero”, señaló ahora ante la consulta del mensaje que le daría a los productores.

También visitó la Rural la diputada nacional María Eugenia Vidal, que habló brevemente con la prensa sobre el rol del sector agropecuario. Según explicó, venía de hacer un recorrido por el norte del país y de reunirse con productores yerbateros y cítricos. Además, sostuvo que no iba a opinar sobre la presunta llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, porque todavía no se hizo un anuncio.

“Creo que de una vez por todas tenemos que tener un plan, pero un plan no es una medida. Es muy importante entender que el campo es un enorme aporte a la Argentina, que tenemos que acompañar lo que tenemos que hacer. Es dejar de generar enfrentamientos, divisiones. Estoy acá para acompañar a esos productores, que hoy vienen a la ciudad de Buenos Aires, pero con los que yo estoy en cada recorrida que hago por el país”, añadió.

