Carrió apoyó el DNU de Milei por el FMI y apuntó contra los «devaluacionistas»

Días después de los incidentes en la marcha, Elisa Carrió acusó a «devaluacionistas y cercanos al kirchnerismo y a la izquierda» de orquestar un plan para que se «aborte» el tratamiento del DNU sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso.

«¿Quiénes están detrás de esto? No son los jubilados, tampoco los militantes de buena fe ni el fotógrafo (Pablo Grillo), quien está en una situación mucho más crítica de la que todos pensamos», planteó la líder de la Coalición Cívica, quien recientemente anunció que será candidata a diputada en las próximas elecciones legislativas que se desarrollarán el 26 de octubre.

Luego sostuvo que el miércoles, en las afueras del Congreso, se armó un «escenario parecido al del 2001». Y, en la misma línea, continuó: «¿Quién armó este escenario en 2001? El grupo Quebracho, que fue pago por (Eduardo) Duhalde, que quería ser presidente».

En su análisis sobre lo ocurrido el miércoles pasado, para Carrió «hubo una especie de grupo Quebracho: los barrabravas de segunda o tercera (línea)». Y, en diálogo con A24, indicó: «Yo creo que acá hay una mezcla de devaluacionistas y cercanos al kirchnerismo y la izquierda que están preparando que se aborte en el Congreso el tratamiento del DNU sobre el acuerdo con el FMI».

«Lo que no quiere Cristina (Kirchner) y algunos devaluacionistas de la propia Argentina, con empresas protegidas, es que este plan se sostenga», insistió la exlegisladora, quien adelantó que apoyará el nuevo desembolso del FMI al Gobierno porque «el pueblo está por encima» de todo.

«Hablé con todos los que tenía que hablar para que este acuerdo se firme, porque si no, los grupos devaluacionistas, más algunos actores que no quieren que le vaya bien a Milei de ninguna manera, lo que van a hacer es impedir este acuerdo y eso puede hacer retroceder a la Argentina», aseguró.

«La situación del Banco Central es muy difícil en la Argentina. Si no tiene un ingreso de dinero fresco, no se puede avanzar en el programa de estabilización», remarcó la candidata a diputada por la Coalición Cívica. Y concluyó: «Nunca avalé un decreto pero este tiene necesidad y urgencia porque sino las consecuencias van a ser nefastas para la nación».

Por último, Carrió le pidió a a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que cuide el Congreso y que «tenga más calma» porque » esto no es una guerra». El espacio político que fundó Carrió emitió más tarde un documento en el que explicaron por qué van a «autorizar legislativamente la negociación con el FMI». Se justificaron diciendo que la definición del programa con el Fondo «le corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que al Congreso sólo le compete prestar autorización».

Añadieron que buscan que el país no sufra «nuevas volatilidades» ni retroceda «en el proceso de estabilización o incluso caiga en default». Recordaron que tuvieron un pronunciamiento similar en 2022, con el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el organismo.

«Nuestra posición siempre ha sido la misma: defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quien gobierne», siguieron desde la Coalición Cívica, al mismo tiempo que subrayaron que «el contexto internacional es sumamente complejo».

Y concluyeron: «Si bien sostenemos que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no es la mejor herramienta para una decisión de esta magnitud, también reconocemos que, según la legislación vigente y dada la urgencia, el Poder Ejecutivo ha decidido someterlo de inmediato a la consideración del Congreso. Ante esta situación, debemos tomar una decisión, y la correcta es acompañarlo».

«Karina es la cajera»

Desde la Coalición Cívica se refirieron a la frase que utilizó Lilita al hablar de la hermana de Javier Milei cuando explotó el escándalo cripto. Juan Manuel López, presidente del bloque, contó que le dijo a sus pares libertarios que se trató de una advertencia.

«Para Milei es más costoso (que para el kirchnerismo), no ser un gobierno honesto. Creo que está a tiempo de sanear eso. Cuando Lilita dijo: ‘Karina, cajera’, hablé con muchos libertarios y me decían: ‘Qué fuerte lo que dijo’. Miren, no es personal, no es para hacer daño es para que ustedes puedan buscar la forma de evitarlo, porque la Argentina de corrupción histórico, no es de ahora, es de siempre», sostuvo López invitado en el canal de streaming LACA.

«El tema vuelve a la agenda de la sociedad recurrentemente, a veces le prestamos más atención y a veces menos, y hay cosas para evitar. Veo que el gobierno no tiene una agenda anticorrupción, tiene una agenda dialéctica, te dice: ‘La obra pública es corrupta y yo sacando la obra pública hago más contra la corrupción que el resto de los gobiernos’. No, no es verdad porque obra pública en algún momento va a haber que hacer porque necesitamos puertos, puentes, aeropuertos, para desarrollarnos. Hay agenda anticorrupción interesante que podría tomar este gobierno, una ley de ética pública que hay que actualizar, tenemos proyectos para eso. Hay que mejorar la calidad de los jueces, tenemos proyectos para eso, una ley que regule el lobby», apuntó.

La semana pasada, durante una entrevista televisiva, Carrió apuntó contra los Milei, a quienes definió como «marginales». Y señaló: «Así como dije en 2003 (Julio) De Vido era el cajero y después Lázaro Báez, la cajera ahora es Karina».

«Lo de $LIBRA es una estafa piramidal en la que se beneficia Milei», sentenció la ex diputada.