Carrió declaró «roto» a Juntos por el Cambio y dijo que la CC recupera su «plena autonomía»

Antes de que confirmara el triunfo de Milei, la líder de la Coalición Cívica se despegó de la coalición opositora que formó con Mauricio Macri y el radical Ernesto Sanz

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa “Lilita” Carrió, se despegó preventivamente de Juntos por el Cambio (JxC) y destacó que su partido retomará “la plena autonomía” para luchar por “los principios fundacionales”. Antes de que se conociera la victoria del libertario Javier Milei, y después del acompañamiento de parte de la cúpula de Pro, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich al frente, a La Libertad Avanza en el balotaje, Carrió anticipó su posicionamiento y precisó que no participarán “de ningún tipo de negociación”. Lo hizo a través de un audio que hizo difundir entre los medios de comunicación.

Con un discurso en tercera persona, Carrió indicó: “Habiéndose roto la alianza JxC por voluntad ajena a la Coalición Cívica, Elisa Carrió y la CC retoman su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico. No van a participar de ningún tipo de negociación. Su rol es reconstruir la república si ésta se ve amenazada”.

Después de la decisión inconsulta de Bullrich y Macri, la CC difundió un comunicado en el se declaró prescindente frente a las dos opciones en pugna en el balotaje.

“Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad. En consecuencia no es ni con Massa, ni con Milei”, manifestó la fuerza de Carrió, quien responsabilizó a Mauricio Macri por la derrota de JxC en las urnas.

Fue después de que, tras varios meses de silencio, apareciera en el escenario de la coalición opositora la noche del 22 de octubre.