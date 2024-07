Carrió dijo que a Javier Milei «lo comprende pero no lo justifica»

Elisa Carrió sostuvo que “comprende pero no justifica” a Javier Milei, en una postura que ejerce ante todos los liderazgos, y señaló que Cristina Kirchner “le da pena”, aunque aclaró que también siente un “cariño” y un “respeto tácito” pese a haberla denunciado.

“Tengo una gran pena y un cariño por Cristina que no se me van a ir nunca. Porque yo me manejo con los mejores recuerdos, no con los otros. Tenemos un respeto tácito, no sé por qué. Yo sé de su dolor de infancia”, dijo cuando en el canal de YouTube Cenital le consultaron su opinión sobre el actual presidente, desde un lado “humano”.

En ese sentido, y todavía evitando entregar la consideración requerida, la líder de la Coalición Cívica agregó: “Yo trato de comprender los liderazgos, pero eso no quiere decir justificarlos. Por eso la denuncié y la protejo tanto a la hija, a la que sacamos de la causa”.

Fue en ese momento que se refirió al actual jefe de Estado. “A Milei lo comprendo, pero no lo justifico. Él tiene un problema de infancia, de abuso infantil. El padre abusó de él, de palabra y de hecho”, señaló en referencia a situaciones de violencia física y maltrato psicológico por parte de su propio padre que el propio Presidente reconoció públicamente hace algunos años.

Luego, señaló: “Él se engancha con esto porque quiere irse de la casa. Finalmente, es brillante en una parte y absolutamente dependiente en otra. Entonces ahí hay un nepotismo muy claro. La figura más fuerte es Karina (Milei, su hermana), que lo manipula”.

Previamente, había deslizado que “no sabe quién es Karina Milei”. “¿Dónde están los aportes?. Yo trabajo desde los 20 años y tengo una jubilación de 900 mil pesos y 42 años de servicio, los mayores cargos universitarios… Yo terminé con una jubilación de 100 pesos después de 42 años de servicio. Tengo que trabajar hasta que me muera”, comparó Lilita.

Carrió indicó también que Milei “está en hipérbole permanente” y que esa situación le “causa mucha gracia”. “Él es mundial, es el Messi del liberalismo. Y esto es muy propio del liberalismo”, expresó y también calificó al Presidente como “un avatar de TikTok”.

En el mismo plan de exteriorizar su opinión acerca de distintos cuadros políticos del país, la exdiputada manifestó que Néstor Kirchner “era brillante”, pero también “un psicópata”, y se refirió a Cristina Kirchner. “Te da pena, porque ella podría haber sido una gran presidente. Ella no era esto. Yo la conocí”, señaló marcando un contrapunto con cómo la ve actualmente.

“Quizás no fue una gran presidente por un dolor de infancia no resuelto jamás. En consecuencia, era una gran inseguridad personal, de un desclasamiento. Ella quiere ser clase media tradicional de La Plata y no lo va a ser. Y también tiene como un amor-desprecio a los pobres y a los peronistas”, destacó.

Al mismo tiempo, indicó: “Cristina es una vedette venida a más (sic). Ella nunca ha leído un libro y habla con autoridad de cosas que no sabe”.

Por último, se refirió a los hijos del matrimonio Kirchner. “A Máximo lo conozco de joven, de chiquitito, y es difícil ser hijos del poder. Pero involucrarlos en el poder o en el dinero es una tragedia”.

“Por eso defiendo a la hija (Florencia) para que la saquen de la causa, porque es víctima. Y me da mucha pena”, finalizó.