Carrió hizo “un último llamado a la unidad” de JxC y habló de “destrato” del PRO

La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, hizo un “último llamado desesperado a la unidad” de Juntos por el Cambio con vistas a las elecciones legislativas, al advertir que su “partido y los radicales están cansados de los destratos”, la sumarse al cuestionamiento realizado por el gobernador radical Gerardo Morales quien señaló que el espacio opositor “se está convirtiendo en una telenovela del PRO”.

“La queja por parte del radicalismo y de mi partido está en una situación límite”, manifestó Carrió en declaraciones a CNN radio y agregó que en ese contexto está “tratando de mediar” pero que su “partido también está cansado del destrato” que recibe.

“Yo ya no puedo contener ni a mi propio partido”, resumió la dirigente respecto al clima interno que reina en el espacio opositor Juntos por el Cambio.

En ese sentido, sostuvo que “si no hay grandeza, no hay paz” y manifestó: “He hablado con todos, incluso con Horacio (Rodríguez Larreta) antes de ayer, con Facundo Manes ayer, que ha sido una buena reunión con (el diputado bonaerense de UCR) Maximiliano Abad”.

“Yo los quiero mucho a todos. Hablo con Mario Negri todos los días”, expresó la dirigente y manifestó: “Yo quiero mucho a la Argentina, porque mi misión es unir a la Argentina, no es un cargo pero este es mi último llamado desesperado a la unidad. Si no lo escuchan, yo temo por la Argentina”.

Carrió, quien la semana pasada dijo que quiere encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires “o nada”, se sumó así a los cuestionamientos realizados por el gobernador de Jujuy, quien ayer advirtió por la misma radio que “Juntos por el Cambio en los últimos tiempos se ha convertido en telenovela del PRO y en un ‘te quiero, no te quiero'”.

“Queremos parar al radicalismo con una alternativa para ir a las PASO a confrontar con los candidatos del PRO, que hasta acá se ponen y se sacan entre ellos y se habían olvidado del radicalismo”, expresó Morales y adelantó que “vamos a ir a competir en las PASO en la provincia de Buenos Aires contra el PRO”.

Morales se refirió así a la reunión que mantuvo ayer la cúpula de la UCR con el neurocientífico Facundo Manes, quien quedó a un paso de aceptar convertirse en el candidato radical para disputar la cabeza de las listas en las provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas.

El gobernador aludió a la interna del PRO en varios distritos, entre ellos en la Ciudad de Buenos Aires, donde la presidenta del partido, Patricia Bullrich, se niega a competir con la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien aún no se expidió sobre su eventual candidatura en CABA, donde cuenta con el apoyo de Rodríguez Larreta, y sostuvo que Mauricio Macri le pidió que se presente en la provincia.

Carrió, por su parte, advirtió hoy que “tenemos que lograr la unidad, con los mejores candidatos, con grandeza, con renunciamientos”.

“Es un momento en el que hay que tener empatía con una Nación tremendamente herida”, destacó y sostuvo que “todos están especulando como si se tratara del poder y acá se trata de la Argentina”.

En ese contexto, advirtió que “no es tiempo de discordia, es tiempo de concordia” y afirmó que “hay mucha política que no entiende eso porque solo vive de la ambición y con la ambición no se puede salvar un país”.

Asimismo, dijo que hay “mucho destrato a los que acompañamos, mucho destrato a mí personalmente, que trato de estar con todos” y señaló que tiene “una relación excelente con todos, pero no se puede vivir sin verdad, no se puede salvar a la Argentina sin verdad”.

