Carrió llamó “roedor” a Milei, dijo que a Macri se “lo están tragando” y cruzó a Bullrich

Elisa Carrió apuntó este sábado duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei y contra Patricia Bullrich. En una entrevista en la que criticó el veto al financiamiento universitario, la fundadora de la Coalición Cívica llamó “roedor” al Presidente, aseguró que a Mauricio Macri se “lo están tragando” y señaló a la ministra de Seguridad: “Yo la quiero mucho pero la conozco: va comprando dirigente por dirigente”.

Carrió también anunció que evalúa presentarse como candidata en las elecciones 2025 y adelantó que no tendría miedo de competir contra Cristina Fernández de Kirchner, si es que la expresidenta se presenta.

“El modelo de Nación que se imagina Milei es un modelo de Nación sin Estado, lo cual no existe”, comenzó así su entrevista radial la fundadora de la Coalición Cívica-ARI, acerca del programa político de Javier Milei y el Gobierno. Y calificó a Milei: “Vos querés reconstruir el Estado Nacional, lo reformás, eliminás algunas cosas que está haciendo Federico Sturzenegger (ministro de Desregulación y Transformación del Estado), privatizás Aerolíneas… Ahora, ¿él (Milei) qué hace? Él mata por desfinanciamiento, eso es un roedor”.

Enseguida se atajó y dijo que “el propio Milei” usó la palabra roedor en toda Europa. “Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado nacional, que es una asociación ilícita”, lo citó. En realidad, el Presidente -que meses atrás llamó “ratas” a los diputados y senadores- habló de “topo” para referirse a su actitud.

Carrió también tildó de “inculto” a Milei por su enfrentamiento con la universidad pública, que es “un punto troncal” de la clase media. Aunque también parece haber coincidido con el Gobierno en cierto aspecto: “Que hay que reformar la universidad pública, no tengo duda. Que en este estado no puede continuar… pero esa es otra discusión”.

En la entrevista con “País Adolescente” (CNN Radio), se metió de cabeza en la interna del PRO, en medio de la polémica entre Mauricio Macri y el sector que responde a Bullrich y, además, a la espera de que sus legisladores asuman una posición sobre el veto presidencial al financiamiento universitario. Justo después del encuentro secreto entre Macri y Santiago Caputo.

“El PRO no puede salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria, porque si vos ves los dirigentes del PRO, la mayoría son egresados”, dijo Carrió, que integró con ellos Juntos por el Cambio.

Profundizó acerca de la convivencia entre el oficialismo y el PRO, en cuyo seno conviven actuales funcionarios y dirigentes afines y no tan afines a las medidas del Gobierno en distintos aspectos.

Se refirió de forma gráfica a la dinámica del gobierno de la Libertad Avanza (LLA). “Era evidente que se lo iba a tragar (a Macri). Y su brazo es Patricia Bullrich: es evidente que lo iba a hacer. Yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente”. Y añadió sobre la actual ministra nacional: “Ella se va con el que tiene éxito. Punto. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es”.

Por último, sostuvo que evalúa volver a la actividad política para las elecciones legislativas de 2025 (fue diputada hasta 2020).

“Seguramente sea candidata. Si está en juego el tronco de la Constitución Nacional y está en juego el tronco de la educación… Lo voy a ser”, dijo Lilita. Además, aludió a la posibilidad de competir en las urnas contra Cristina Kirchner, cuyo futuro es una incógnita, entre los comicios del año próximo y el operativo clamor para que sea presidenta del Partido Justicialista.

“No me preocupa a quién me enfrente porque yo defiendo principios, no me enfrento a nadie. Solo enarbolo banderas de principios y no le tengo miedo a nadie. Es obvio, porque la denuncia por corrupción contra Cristina Kirchner la firmó la Coalición Cívica”, aseveró Carrió.