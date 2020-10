Carrió pide a oposición un “gesto de institucionalidad” habilitando la designación de Rafecas

Compartir

La exdiputada Elisa Carrió se pronunció a favor de la designación de Daniel Rafecas como procurador general de la Nación como “un gesto institucional exento de especulaciones políticas”.

En un comunicado de prensa firmado por la Junta Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica, Carrió indicó que “ese gesto tiene que ser salir de las pequeñeces personales y prestar los 2/3 a la designación del Procurador General de la Nación propuesto por el Presidente de la Nación, Dr. Rafecas”.

“En la historia se juega con nombre y apellido, como con la corrupción. A la Coalición Cívica no la va a atropellar la historia por mezquindades personales y especulación. Si no lo hacemos, vamos al régimen de Maduro”, concluyó el comunicado de la Junta Nacional partidaria.

El juez federal Rafecas fue elegido por el Presidente para asumir en la Procuración General, puesto que está vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó, a fines de 2017.

El ex presidente Mauricio Macri impulsó sin suerte a Inés Weinberg de Roca, cuyo pliego también quedó frenado en medio de la discusión política entre el PJ y el macrismo.

La función del jefe de los fiscales es ejercida en forma interina por Eduardo Casal, un funcionario de carrera que en las últimas semanas se convirtió en blanco de las críticas del oficialismo.

Cómo uno de los integrantes de peso del Frente Juntos por el Cambio resta ver si la decisión de Carrió alcanza para sumar la voluntad del resto de los partidos que componen la que es la mayor coalición opositora.

El pliego para la designación del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3 de la ciudad de Buenos Aires como candidato a encabezar la Procuración, ingresó formalmente al Senado el pasado 12 de marzo, días antes de que se decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

A partir del ingreso del pliego y de la publicación en el Boletín Oficial, quedó abierto el proceso de presentación de adhesiones e impugnaciones en el ámbito parlamentario antes del llamado a audiencia pública, en la que debía exponer el postulante, pero el trámite quedó demorado.

En aquella oportunidad, el presidente Alberto Fernández había pedido al Senado que “trate pronto” el pliego del juez Rafecas para encabezar la Procuración y le solicitó a la oposición que “no haya discusiones de la coyuntura política” ni “se oponga por el simple hecho de oponerse”.

La postulación de Rafecas recibió alrededor de 700 apoyos y tres impugnaciones para cubrir ese cargo estratégico para el funcionamiento de la Justicia.

Tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri designó a Eduardo Casal como procurador General interino, cargo que continúa desempeñando actualmente en esa condición.