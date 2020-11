Carta abierta al Gobernador de la provincia Dr. Gildo insfrán

Compartir

He querido escribirle algunas cosas respecto de los hechos que están ocurriendo en nuestra provincia, a lo largo de estos tiempos duros de pandemia-cuarentena, que ya lleva casi ocho meses.

La incertidumbre de un virus absolutamente desconocido en el mundo entero generó, un grado de desorientación razonable en todos los gobiernos provocando también actitudes que en circunstancias normales, no se hubieran visto.

En primer lugar lamento que cuando convoco a la oposición para enfrentar juntos este difícil momento, solo lo haya hecho, para la foto.

Destaco el status sanitario, por ser hasta ahora, la provincia con menos contagiados y víctimas fatales, pero su mezquindad y la creencia equivocada de ser el dueño de la verdad, lo llevó a tomar decisiones que sin dudas dañaron seriamente a muchas familias formoseñas de manera psicológica y en su economía, y logro que el pueblo pierda la credibilidad en sus autoridades.

Hoy, todos dudamos de su idoneidad para manejar la situación ya que los desaciertos, la arrogancia de quienes están al frente del Consejo Provincial COVID 19, el comportamiento burlón, atrevido, irrespetuoso de quien oficia de vocero de ese Organismo, el Dr. Jorge González, es la causa de que ya nadie tome con algún grado de seriedad sus informes diarios que se convirtieron en una especie de escenario teatral, utilizado para desacreditar y denostar a todo aquel que piense distinto, incluyendo a periodistas, medios de comunicación, jueces y voces opositoras.

Su acostumbrada actitud de escuchar una pregunta y, luego, contestar lo que se le antoja son una prueba fehaciente de la soberbia y la peligrosa liviandad con que toma tan importante tarea.

El pueblo de Formosa necesita en forma urgente, respuestas concretas, Sr. Gobernador; hay más de 20.000 formoseños que necesitan volver y darse un abrazo con sus respectivas familias, un triste dato de la realidad que ocultaron siempre: los muchos formoseños que se fueron a otras provincias por falta de oportunidades laborales, en búsqueda de un futuro mejor al que les espera, en esta tierra hermosa que usted gobierna hace 25 años.

Si no se es de su color político están afuera de los planes, no consiguen trabajo ni tienen oportunidad siquiera de iniciarse en sus oficios o profesiones. Varados en los puentes de los límites provinciales o esperando en otros lugares, deben casi implorar que les permitan entrar como si esto fuera una concesión graciosa de su gobierno, cuando solo reclaman el cumplimiento de sus derechos, tan elementales como la libre circulación consagrada constitucionalmente. Se aduce que piden ingreso “irrestricto” y “sin controles”, o que sus ingresos pondrían en peligro el “status sanitario” de la provincia. Ud. sabe que no es así. Lo sabe y, lamentablemente, continúa con su incomprensible negación.

Debe dejarlos ingresar y hacer que cumplan estrictamente con los protocolos de aislamiento los 14 días realizando los hisopados y obligaciones inherentes a su situación. Ahora pretende Ud., Señor Gobernador, que paguen los gastos: 3 hisopados de $ 5.000 cada uno, hoteles, y hasta el servicio de vigilancia de la Policía de la Provincia. Es extraño, esto parece una actitud de venganza o resentimiento hacia quienes recurrieron a la vía judicial para hacer valer sus derechos. Recuerde Sr. Gobernador que Usted también requirió el auxilio de la justicia cuando se lo acusó de haber hecho negocios extraños con la empresa THE OLD FOUND en aquel recordado “asesoramiento” de esta desconocida empresa para renegociar la deuda pública de la provincia, y no recuerdo que haya insultado al Juez tal como lo hace el inefable Dr. González en sus diarios delirios.

La triste realidad de nuestra querida Formosa es de desolación y desesperanza: comerciantes quebrados moral y económicamente, ciudadanos atemorizados por el agitar permanente de los fantasmas de la muerte, empresarios que trabajan a pérdida, jóvenes que no pueden hacer ninguna clase de deportes, estudiantes que han perdido el año, gimnasios cerrados, fútbol, padel, tenis, vóley, hockey, rugby…nada se puede hacer. Ud. Sr. Gobernador tal vez no lo sepa, pero la sociedad está cansada y mi deber como Diputado de la oposición es plantearle estas cosas con respeto pero con la firmeza de quien, junto con mis colegas, no vamos a permitir el avasallamiento del pueblo formoseño. Es su obligación gobernar para todos y sin tomar ningún tipo de represalias contra quienes piensan distinto. Ya los jóvenes se expresaron semanas atrás con una manifestación pacífica aunque vehemente que, espero, sepa Ud. interpretar, sin resentimientos o revanchismos. Quiero referirme finalmente Sr. Gobernador al actuar peligrosamente violento de algunos integrantes de la Policía de la Provincia: el ejemplo tal vez más claro es lo ocurrido en Clorinda, donde no se dudó en recurrir a las balas de gomas utilizadas a corta distancia para “disciplinar” a quienes se atrevían a hacer preguntas incómodas o discutir y pedir explicaciones acerca de los operativos realizados por esta fuerza. Además de ello, me consta, la violencia innecesaria con los jóvenes que hacen actividades en espacios públicos. Se actúa con violencia y provocación buscando sin dudas la reacción de los jóvenes cuyas mochilas son violentamente vaciadas en el piso, poniendo en evidencia la peligrosa convicción de que todo joven es potencialmente portador o consumidor de sustancias tóxicas. Nada más retrógrado y peligroso en manos de quienes portan armas que el Estado les proporciona para protegernos y no para perseguirnos.

ES TIEMPO DE TRABAJAR JUNTOS PARA SALIR ADELANTE. UD. SR. GOBERNADOR TIENE LA EXPERIENCIA DE EJERCER DURANTE TANTOS AÑOS LAS HERRAMIENTAS DEL ESTADO PROVINCIAL. NOSOTROS, TAL VEZ, PODAMOS APORTAR NUESTRA VISION CRITICA, PERO CON LA SEGURIDAD DE DECIRLE ALGUNAS COSAS SIN TEMOR Y CON FRANQUEZA. YA LLEGARAN LOS TIEMPOS EN QUE CADA UNO VOLVERA A DESPLEGAR SU BANDERA PARTIDARIA Y DIRA SUS COSAS EN LAS TRIBUNAS DE LOS ACTOS POLITICOS. PERO AHORA ES NECESARIO ESTAR JUNTOS, COMO NUNCA OCURRIO EN LA HISTORIA DESDE 1983.

Adrián Malgarini

Diputado Provincial

