Cartillas y prestadores: habilitaron un cambio clave en los planes de salud cerrados de las obras sociales

La resolución 3934/2024 definió que, en los planes cerrados sólo médicos de cartilla puedan prescribir remedios y tratamientos. Se argumenta la necesidad de asegurar “que los recursos del sistema se asignen de manera eficiente y equitativa”. Al respecto, Pedro Sánchez de la Federación Médica dialogó con el Grupo de Medios TVO y aseveró que aún no hay novedades en cuanto al tema al mismo tiempo que indicó que la relación entre prestadores y las entidades que nuclean a los profesionales médicos es muy buena.

Sánchez comenzó diciendo: “con respecto a lo que salió desde el Gobierno Nacional en relación a la ley de la limitación a las prepagas y lo que hay que decir es que en realidad no está nada cerrado aún”.

“A nivel nacional no hay ningún lineamiento al respecto. Todo está en tratativa y se está tratando de llegar a consensos para que la situación salga de la mejor manera”, se explayó.

“En Formosa con las prepagas no tenemos problemas y en relación a que las atenciones tendrían que ser a través de las cartillas médicas no habría mucho inconveniente porque la mayoría de los médicos están dentro de las entidades, es por ello que creo que no sería tan importante el cambio que se registraría”, indicó.

Situación de los prestadores

Al respecto, el profesional de la salud explicó “nosotros tenemos muy buena relación con la mayoría de las prepagas como también con las obras sociales, en su mayoría estamos bien con los aranceles y con el pedido de aumento porque nosotros estamos haciendo mensualmente y tenemos buenas respuestas por parte de las prepagas en ese sentido”.

Más información

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó este lunes 28 de octubre en el Boletín Oficial una nueva resolución que establece un cambio fundamental en los planes de salud cerrados de las obras sociales, a través de la definición de requisitos específicos respecto a la presentación de las cartillas de prestadores, además de las condiciones de acceso y cobertura de los planes, entre otros puntos.

El texto oficial de la Resolución 3934/2024 de la Superintendencia de Servicios de Salud lleva la firma de Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, define que, la cartilla de prestadores tendrá cambios sustanciales, y que, desde la fecha, la prescripción de un medicamento o de otro tratamiento, sólo podrá ser hecha por un médico de cartilla del prestador de salud si el plan es cerrado.

Según consigna, “los Agentes del Seguro de Salud comprendidos en el artículo 1° de la Ley N° 23.660″ deben presentar cada plan de salud acompañado por una cartilla de prestadores. Esta cartilla debe incluir una lista de profesionales, centros médicos y prestadores autorizados para brindar servicios en el marco del plan. Además, los Agentes del Seguro de Salud deberán especificar si el plan es abierto o cerrado, e indicar de manera clara “las condiciones de acceso, cobertura y las características particulares que regulan la atención de los beneficiarios”.