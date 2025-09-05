Casa de la Solidaridad de El Colorado: Felicidades a Adultos Mayores que Cumplen años en Julio-Agosto



EL COLORADO. El grupo de adultos mayores que comenzaron con la iniciativa de participar en su momento en el “Gimnasio Terapéutico”, se suman a todas las actividades que se vienen proponiendo para participar, en instalaciones de la Casa de la Solidaridad. Primeramente, fue una propuesta de mantenerse activos y en movimiento, lo que llevó a que la actividad sea acompañada de un facultativo médico y luego otros profesionales en distintas disciplinas para acompañarlos en las actividades.

Como se sabe, la Casa de la Solidaridad, es un servicio del Área de Acción Social Municipal, entre los que ofrecen la atención al adulto mayor. En el grupo se fueron sumando propuestas y además de celebrar la vida y los cumpleaños de los participantes del grupo, sumaron en su momento la Murga de los Abuelos. Ellos participaron por ejemplo de las actividades de la primavera y se sumaron a la Estudiantina del año pasado, mostrando una sorprendente alegría para celebrar el evento.

En el informe municipal sobre la actividad, resaltan concretamente sobre los festejos de los cumpleaños en el grupo, que “a pura alegría y disfrutar los momentos maravillosos, con los adultos mayores” que en esta oportunidad concentraron las celebraciones, para los nacidos en los meses de Julio y Agosto.

La Directora de Acción Social Municipal, Jessica Vera, dijo que “es un momento muy lindo y muy grato que compartimos, gracias a Dios, todos los meses”. Agregó que “este grupo se consolidó como una gran familia y tenemos actividades todos los días de la semana, que es un mimo para ellos”.

Como se sabe, el grupo tiene a dos activos participantes que son como un miembro más en el equipo, ya que así lo prefieren ellos, al integrarse en cada una de las actividades. Ellos son nada más ni menos que el Intendente Mario Brignole y la Diputada Provincial, Clara Doroñuc. Más recientemente, se ha sumado otro funcionario del Ejecutivo Comunal; se trata de Roberto “Kily” Acuña, a las actividades.

El Presidente del HCD, Fernando Brignole, es un dirigente y funcionario joven, que en la última actividad estuvo acompañando y describió que fue “una jornada muy emotiva, como otras tantas actividades que venimos concretando aquí en la Casita de la Solidaridad, junto a la Directora de Acción Social y todo su equipo. Éstas actividades son una de las formas de justicia social que siempre pregonamos, para beneficiarlos y sacarles una sonrisa a nuestros adultos mayores”.

El edil aprovechó para agradecer “a los profesionales que vienen trabajando aquí, como lo son los Profesores en Educación Física, médicos, enfermeros, masajistas, que están permanentemente al lado de nuestros mayores”.

Luego agregó que “esto nos diferencia y pone distancias de lo que hace el Gobierno Nacional, que les quita derechos a los jubilados, mientras nosotros aquí, pregonamos una justicia social, con independencia económica y soberanía política, para que de esta manera podamos ayudar a los que más necesitan”.

Finalmente agradeció la deferencia de la invitación a la vez que instó al equipo que viene llevando adelante estas actividades, “a seguir trabajando de esta manera”.