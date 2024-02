Casación: comienzan las audiencias previas para tratarla condena de Cristina Kirchner

En la causa abierta por los supuestos delitos cometidos, entre 2003 y 2015, en la asignación de la obra pública nacional en Santa Cruz, el Tribunal Oral Federal 2 había dispuesto una condena a seis años de prisión. La defensa sostiene que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera «arbitraria».

La condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa abierta por los supuestos delitos cometidos, entre 2003 y 2015, en la asignación de la obra pública nacional en Santa Cruz comienza este lunes a ser revisada en distintas audiencias públicas a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal.

El fiscal Mario Villar fue convocado a asistir este lunes, a las 10, para exponer su postura en relación a las condenas resueltas en su momento por el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral.

Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, integrantes de la Sala IV del máximo tribunal penal federal del país para esta causa penal, dispusieron que todo sea trasmitido en directo por medio del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Tras escuchar a todas las partes en audiencias programadas hasta abril, los jueces estarán en condiciones de resolver si confirman, revocan o agravan las penas impuestas a la expresidenta, que fue condenada a seis años de prisión por el delitos de «administración fraudulenta agravada».

No obstante, el fiscal Villar apeló esa decisión porque consideró que también debe tomase en cuenta el presunto delito de «asociación ilícita», una acusación sobre la cual había reclamado durante el juicio una pena de 12 años de cárcel para la exmandataria.

El Tribunal Oral, sin embargo, absolvió a todos los acusados por este último delito en un veredicto dividido de dos votos a uno y condenó a Fernández de Kirchner por «administración fraudulenta» en un debate que ventiló la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública nacional de Santa Cruz a empresas vinculadas al también condenado empresario Lázaro Báez.

Por su parte, la defensa de la exmandataria expondrá el 7 de marzo próximo y reclamará que se revoque la condena a seis años de prisión por «administración fraudulenta» y que se le dicte la absolución. El abogado Carlos Beraldi sostendrá que no hay pruebas directas y que los jueces actuaron de manera «arbitraria».

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de «asociación ilícita»: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto que el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de «administración fraudulenta» en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas Austral Construcciones, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó «un hecho de corrupción estatal» que derivó en un «perjuicio descomunal» a las arcas públicas, indicaron.