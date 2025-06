Casación definiría la semana próxima todos los planteos por la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

En la causa Vialidad, tanto la fiscalía como la defensa de la ex presidenta anunciaron que acudirán a la Cámara de Casación por los cuestionamientos al arresto domiciliario que le impuso el Tribuna Oral 2.

Cristina Kirchner cumplió su primer día de arresto domiciliario como parte de la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad. Pero la medida dispuesta por el Tribuna Oral Federal 2 (TOF 2) en el día de ayer, ya había recibido un dictamen en contra de la fiscalía que interviene en el caso. Además, la defensa de la ex presidenta se había quejado de las condiciones de la detención. Según fuentes judiciales, la Cámara de Casación Penal podría intervenir y dar respuesta a esos planteos la semana próxima, y cerrar así el capítulo de los cuestionamientos.

Los planteos de apelación, tanto de los fiscales como de los defensores, aún no fueron elevados a Casación, pero se estima que sería en los próximos días.

La fiscalía ya había dictaminado en contra de la prisión domiciliaria, solicitando la detención en una cárcel común, y había anunciado que recurrirá a la Cámara de Casación para cuestionar la decisión del TOF 2. La defensa de la ex vicepresidenta, por su parte, también se había quejado de la tobillera electrónica que tendrá que usar CFK y de la imposibilidad de salir al balcón. Anunció que hacía “reserva del caso federal”.

Se estima que la Sala IV de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, adopte la semana próxima una resolución definitiva sobre la detención de CFK y probablemente de otros condenados que también cuestionen el fallo.

El martes, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en favor de rechazar el pedido de prisión domiciliaria que hizo la defensa de CFK, y consideraron que la condena a seis años de prisión debía cumplirse en una unidad de las fuerzas de seguridad.

“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, señalaron los fiscales en su dictamen de 10 páginas. Y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Por otra parte, sobre las cuestiones de seguridad que Cristina Kirchner alegó respecto a su rol como ex presidenta y su intento de homicidio en 2022, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“La ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario, en primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de los supuestos previstos”, sostuvieron los fiscales.

Los fiscales también señalaron que el informe socio ambiental que se le hizo a la ex mandataria concluyó que estaba bien de salud. Por lo que entendieron que no hay ningún motivo para que la ex jefa de Estado cumpla la condena en la casa de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat.

¿Salir o no salir

al balcón?

En estas horas, la defensa de Cristina presentó un pedido de aclaratoria ante la Justicia para que le aclaren si puede salir o no al balcón de su casa durante la prisión domiciliaria. A través de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, presentó una solicitud de aclaratoria ante el TOF 2, para precisar el alcance de las restricciones impuestas en el marco de la prisión domiciliaria.

Concretamente, quiere saber si la ex mandataria puede salir al balcón de su domicilio, en virtud de la regla de conducta establecida en el apartado III. b de la resolución, que le ordena “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.