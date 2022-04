Casadei alertó sobre la «profundización de la crisis del transporte público»

Compartir

El concejal se hizo eco del reclamo de los vecinos que este sábado no pudieron utilizar el servicio de colectivos o tuvieron largas demoras debido al escaso número de unidades en calle.

“Nuevamente, los vecinos de la ciudad de Formosa padecieron este sábado largas demoras o directamente la falta del servicio de colectivos en algunas líneas”, aseguró el concejal Enzo Casadei.

“Esto no solo se debe a la notable reducción de unidades en calle los fines de semana, sino también a problemas que se van a profundizar si no se actúa a tiempo, como la falta de combustible, entre otros”, alertó.

“El transporte público en la ciudad está en crisis y no se va a solucionar con el aumento del precio del boleto, porque no hay voluntad de control ni planificación por parte del municipio”, criticó. “Hay trayectos en varias líneas que los choferes se ven obligados a modificar por el pésimo estado de las calles, que comprometen la seguridad de los pasajeros y el estado de los colectivos”, advirtió. “También existen garitas con falta de mantenimiento, donde la gente tiene que esperar el colectivo en medio de yuyales”, agregó.

Para Casadei “la política del látigo y la chequera que el Gobierno provincial ejerce sobre la Municipalidad con el esquema de subsidios al transporte tiene de rehenes a los trabajadores que ven peligrar el pago de salarios, con demoras e irregularidades que ponen a todo el sistema en las puertas de un conflicto, cuyo hilo más fino siempre son los usuarios”.

