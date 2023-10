Casadei cruzó a Olmedo y le pidió que ponga las mismas energías para controlar a Crucero del Sur

El concejal Enzo Casadei en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de los dichos del subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, José Olmedo quién señaló que la Comuna multará a quienes trabajen con Uber e indicó «quisiera que Olmedo ponga las mismas energías para controlar a Crucero del Sur y a los remises truchos».

Casadei comenzó diciendo: «aún no he podido utilizar el servicio, pero a decir verdad por algunos comentarios de personas que ya han utilizado esto están muy contentos con poder tener una nueva alternativa y que más allá del precio puedan brindar algunas características que estaban ausentes como por ejemplo saber cuánto costará un viaje antes de subir, las diferentes modalidades de pago, quien maneja el vehículo y demás beneficios. Por ahí lo que he hablado es con algunos vecinos es que es bastante satisfactoria la experiencia».

Multas a los

choferes de Uber

A raíz de los dichos del subsecretario de transporte de la Comuna, el Edil indicó «nosotros hemos presentado en el HCD mucho antes de la llegada de Uber a Formosa iniciativas para regular las plataformas electrónicas en la ciudad, en este caso es esta aplicación y debemos decir que estos proyectos duermen en los cajones del Concejo Deliberante porque hasta el momento no han mostrado desde el oficialismo que es quien tiene las mayorías».

«Quisiera que Olmedo ponga las mismas energías para controlar a Crucero del Sur o a los cientos de remises truchos que generan la crisis que tiene el sector porque cada remisero honesto paga las culpas de cada trucho, si no puede hacer estas cosas no va a tener la capacidad de controlar a Uber».

Y continuó «además, instala una discusión que en el país ya está dada y que hace que Uber sea legal porque la Corte Suprema se expidió al respecto. El debate no es si es o no legal, la cuestión pasa por regular el servicio en la ciudad o no y debemos decir que desde Junto por el Cambio tenemos la voluntad de regularlo para evitar incertidumbre por parte de ambos sectores y que puedan convivir y competir en la ciudad y que sea el vecino el que elija lo que le convenga».

«Hay mucha gente que en este contexto difícil lo ve como una oportunidad y es algo que no esta mal», cerró.