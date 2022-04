Casadei destacó la rápida respuesta del municipio: «Los problemas se resuelven cuando hay voluntad»

Compartir

El concejal capitalino Enzo Casadei (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó la rápida respuesta de la Municipalidad que el lunes por la noche anunció que iba a aportar el combustible para garantizar el servicio de transporte urbano que a partir de este jueves ya se normalizará con la llegada de gasoil. «Los problemas se resuelven cuando hay voluntad», señaló el edil.

“Se estableció un servicio de emergencia, pudimos recabar información de que hay 30 móviles circulando en las diferentes líneas que es poco menos de la mitad de lo que debería estar circulando, pero de que hayan tomado la previsión esta vez, con este parche que han hecho para cumplir en parte con el servicio de emergencia y que logre sostenerse en el tiempo hasta el momento que pueda adquirir el combustible, esto evidencia que los problemas se resuelven cuando hay voluntad y ganas de resolverlo, si tardaron 24 horas en solucionar esto cuánto podrían tardar en resolver si se ponen de acuerdo empresa y municipio en resolver otros temas que tienen que ver con la frecuencia, servicio, un montón de situaciones que los vecinos viven a diario. Lamentablemente hoy tenemos esta situación, sigue el servicio de emergencia y la gente está un poco desorientada con las combis que están dando vueltas porque tienen que pagar en efectivo, no pueden usar la SUBE y los colectivos tampoco cubren la demanda”, expresó el funcionario local.

“Por suerte hay muchos vecinos solidarios que se organizaron y alguien que tiene auto acerca a la gente hacia la escuela, trabajo, ante la falta de reacción del municipio y la empresa ha buscado su propia manera de resolver los problemas y esto va en contra de un horizonte de previsibilidad bueno para el sistema de servicio porque la gente hoy si sabe que hay un servicio de emergencia sabe que está condenado a que el colectivo le pase de largo en la parada o directamente esperar un tiempo demasiado prolongado para poder subir a un colectivo”, manifestó.

“Quien termina perdiendo legitimidad es el servicio público, independientemente de quien sea el protagonista y un buen servicio de transporte habla de la calidad de desarrollo de una ciudad y claramente estamos muy lejos del nivel deseado”, aseveró.

“Cuando hay voluntad de resolver las cosas se puede hacer, ojalá muestren la misma voluntad para resolver los problemas que tienen que ver con cuestiones permanentes en el transporte como la frecuencia, la calidad del servicio, con un montón de cosas más, también hay que darle crédito a los choferes porque hay muchísimas arterias que están intransitables donde hacen lo que pueden, incluso tienen que cambiar algunas calles porque no pueden circular debido a la inclemencia del tiempo y la falta de obras. La crisis del transporte se agudizó en teoría con la falta de combustible pero tiene una raíz mucho más profunda que tiene que ver con la falta de control, de planificación y que también tiene que ver con el esquema de subsidios que aún sigue trazado y que pone en jaque el esquema salarial de los trabajadores de Crucero del Sur”, analizó el edil.

Corte de ruta

De la misma forma, habló del corte de la Ruta Nacional 11 que realizaron ayer por la tarde vecinos del barrio Laura Vicuña para pedir que les reparen las arterias del lugar, ante la imposibilidad de ingresar tras las lluvias intensas.

“Esta es la única herramienta que los vecinos tienen para llamar la atención del municipio ausente en este sentido. El pedido es reiterado, la problemática es conocida, se hicieron las presentaciones correspondientes en su momento pero en tanto y cuanto persista el corte de ruta tenemos una posición muy clara, no avalamos esto pero sí estamos en contacto con algunos vecinos para encauzar el problema y que también tengan una solución previsible en el corto plazo, ellos están hartos de las falsas promesas, las obras que necesitan nunca llegan”, lamentó.

“Estuvimos recorriendo los asentamientos que están detrás de la Escuela Normal y son gente que de manera permanente están viviendo este tipo de situaciones y lo que llama la atención es que no aparece nadie desde el estado municipal ni siquiera cuando no llueve que es cuando deberían estar con más tiempo haciendo censos, viendo las diferentes realidades con trabajadores sociales, tratando de reubicar a esa gente que la pasa muy mal cada vez que caen dos gotas, resulta una ironía bastante pesada ver que a pocos metros están terminando una obra descomunal como es la pileta de natación olímpica y sin embargo a unos 100 metros cada vez que llueve la gente tiene el agua hasta los tobillos, viven en una situación de precariedad que no es humana”, denunció.

“Los vecinos reclaman por la presencia del municipio, hemos trasladado algunos de los reclamos a los funcionarios y hasta el momento no tuvimos respuestas, tratamos de que la gente encauce su reclamo y evite este tipo de medidas, entiendo que la desesperación a la que están sometidos en el día a día es complicada y los obliga a tomar estas medidas extremas, no soy un concejal que avale este tipo de medidas pero entiendo a los vecinos que no tienen otra manera de llamar la atención que no sea esta”, finalizó Casadei.

