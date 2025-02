Casadei se refirió a la sesión preparatoria del HCD y las problemáticas de los vecinos

En el marco de la actividad legislativa, el concejal radical Enzo Casadei dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre los temas a tratar en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), con especial énfasis en la sesión preparatoria que se llevará a cabo hoy, miércoles. Durante la entrevista, Casadei detalló los puntos clave de esta sesión y las expectativas del bloque opositor respecto al desarrollo de las actividades en el cuerpo legislativo durante el año.

Casadei comenzó su intervención comentando que el lunes recibieron la notificación sobre la sesión preparatoria que se celebrará hoy, cuyo objetivo principal será la elección de las autoridades del Concejo Deliberante. Estas autoridades tendrán mandato hasta el 11 de diciembre de este año, cuando el cuerpo deberá dar paso a nuevos concejales. En este sentido, el concejal destacó que se trata de un «paso formal», pero expresó sus expectativas de cara al inicio del periodo ordinario que comenzará el 1 de marzo.

«El 1 de marzo escucharemos lo que el Intendente tenga para decir respecto a las situaciones que afectan a la ciudad y sus planes para abordar los desafíos que se presentan en este 2025», señaló Casadei, al referirse a la primera sesión importante del año, que servirá para conocer los proyectos y propuestas del Ejecutivo.

La agenda legislativa y

las problemáticas vecinales

Casadei también abordó el tema de la agenda legislativa, manifestando que, en su opinión, no es relevante la cantidad de sesiones que se lleven a cabo, ya que «pueden haber muchas sesiones y no tratar ningún tema importante». Según el concejal, el problema sigue siendo la falta de tratamiento efectivo de las problemáticas de los vecinos. A pesar de las sesiones, las cuestiones que afectan a la comunidad «siguen alejadas de la agenda del oficialismo», que es quien actualmente controla los temas y proyectos que se incluyen en las sesiones.

El concejal radical subrayó que desde la oposición se viene sosteniendo esta crítica, ya que muchas veces las inquietudes presentadas por ellos no se abordan en el recinto, pero «meses después esas mismas propuestas y preocupaciones son tomadas por el oficialismo». Esto, según Casadei, refleja una falta de compromiso con los problemas reales de la ciudadanía.

La gestión de los proyectos

de la oposición

En su discurso, Casadei también destacó el esfuerzo que desde la oposición realizan para abordar las problemáticas de los vecinos, mencionando que a menudo recorren los barrios, conversan con los vecinos sobre los problemas que enfrentan y gestionan soluciones. Sin embargo, afirmó que muchas de estas iniciativas «caen en saco roto» debido a que provienen de la oposición, lo que genera que no sean tomadas en cuenta en el HCD.

«Nosotros nos ocupamos de gestionar las soluciones para los vecinos, pero al ser proyectos de la oposición, no tienen cabida en el Concejo Deliberante», concluyó Casadei, dejando en claro la postura del bloque radical ante la situación actual.

La sesión preparatoria de hoy será un paso más en la dinámica legislativa, y los concejales esperan que en el próximo periodo ordinario, que comienza en marzo, se puedan abordar las cuestiones más relevantes para la ciudad y, especialmente, dar respuesta a las necesidades de los vecinos. Sin embargo, la oposición continuará luchando por una agenda más inclusiva y representativa de las problemáticas reales que afectan a la comunidad.