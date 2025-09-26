Casadei repudió a Insfrán: «Amenazar a los docentes es de una bajeza incalculable»

El candidato a Diputado Nacional repudió las declaraciones en tono de amenaza del Gobernador hacia el sector docente.

“Amenazar a los docentes por reclamar que no llegan a fin de mes es de una bajeza incalculable, cuando él mismo hace un tiempo reconoció que los sueldos no alcanzan”, respondió Enzo Casadei.

“Que después de gobernar 30 años su orgullo sea pagar sueldos al día habla a las claras de que su gestión tocó fondo. No conoce la realidad diaria de las escuelas, donde los docentes hasta venden rifas para pagar cocineras y porteros”, agregó.

Para Casadei, “Insfrán tiene que entender que los docentes no comen ni pagan sus cuentas con los ladrillos de las escuelas, que los docentes jubilados pelean el día a día para sobrevivir y que su modelo nunca tuvo como prioridad el respeto hacia una tarea tan noble”, arremetió.

“Los únicos privilegiados de este modelo son los aplaudidores seriales, los intendentes cómplices y los gremialistas de cartón que se enriquecen a costa del sufrimiento del pueblo trabajador”, afirmó.

“Adherimos al reclamo de recomposición salarial de los trabajadores, acompañamos la lucha histórica por paritarias y para terminar con las sumas en negro, además repudiamos toda presión que atente contra el normal desempeño de la actividad docente en todos sus niveles”, concluyó.