Casadei sobre “Que el juego no te gane”: “El tema merece una oportunidad y debe ser abordado”

Esta semana, el concejal capitalino de la UCR, Enzo Casadei presentó un proyecto denominado “Que el juego no te gane” para abordar la creciente problemática del juego con apuestas online entre adolescentes en la ciudad. En el piso de Expres en Radio habló de la iniciativa y consideró que “el tema merece una oportunidad y debe ser tratado”.

“Estamos muy preocupados porque es lo que se advierte cuando uno sale a la calle a caminar y a hablar con los vecinos, el tema salta. Esto trae consecuencias no solo al adolescente sino a todo el entorno, y lo más preocupante es que además de los problemas económicos y financieros también afecta la salud mental, la relación con el entorno, la calidad de sueño y la adicción misma a la ludopatía”, comenzó diciendo el edil.

“Me parece que desde el lugar en que está cada uno hay que empezar a hablar de esto, en mi caso desde el Concejo Deliberante considero que es necesario este puntapié inicial para que se empiece a debatir sobre esta cuestión y ver qué podemos aportar para empezar a concientizar y aconsejar a los jóvenes que son la franja etaria más vulnerable”, aseveró.

Consultado sobre hasta dónde llega el proyecto, respondió: “el proyecto se denomina ‘Que el juego no te gane’, es un programa de prevención e información donde se busca que el Municipio de la ciudad de Formosa establezca relaciones con instituciones educativas, asociaciones intermedias que incluya charlas de información con especialistas para concientizar a nuestros jóvenes ya sea en actividades que realiza la Comuna, en los festivales,, es decir, que se vaya insertando la temática en la vida social y en la relación entre el Municipio y nuestros jóvenes”.

“Si bien es la provincia la que tiene el deber de control, me parece importante que desde el municipio se avance en este tema, no podemos dejar de hablar al respecto porque es grave, cada día avanza más, y en muchos lugares del país estamos viendo diferentes movidas, profesionales que empiezan a hablar de este tema, incluso muchas asociaciones de padres están poniendo la voz en alto porque es un tema que desde la pandemia en adelante se instaló, vino para quedarse y crece cada día más”, indicó el radical.

Seguidamente señaló que su proyecto se enmarca dentro del Municipio que hoy por hoy desde la Dirección de Acción Social tiene muchos programas dando vuelta y que además podría ser la autoridad de aplicación. “No requiere demasiado financiamiento o partidas presupuestarias que generen ruido en las finanzas municipales, es más bien voluntarismo, una decisión política, una visión de cómo queremos la sociedad y qué queremos aportar para ella”, insistió.

El proyecto

Cabe decir que el programa incluirá información adecuada y estrategias para prevenir la adicción y proteger la salud mental de los jóvenes. Este consta de diferentes aristas que resultan claves a la hora de trabajar con adolescentes y con sus respectivas familias, considerando:

a) El creciente problema del juego con apuestas online entre adolescentes en nuestro municipio.

b) La vulnerabilidad de los adolescentes a los riesgos asociados con el

juego, como la adicción, el endeudamiento y los problemas de salud mental.

c) El avance tecnológico y la transformación de los hábitos digitales durante la pandemia, que han contribuido a la expansión del juego con apuestas online.

d) La necesidad de concientizar a los adolescentes sobre estos riesgos y brindarles información adecuada.

Artículo 3: El Programa constará de un plan anual de acción que incluirá:

a) Campaña Preventiva: Se propone implementar una campaña preventiva dirigida a los adolescentes, la cual tiene como objetivo informar sobre los riesgos del juego con apuestas online y brindarles información adecuada.

b) Charlas y Talleres en escuelas secundarias y en festivales y/o actividades sociales llevadas a cabo por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. El proyecto plantea la necesidad de la realización de charlas y talleres a cargo de personal capacitado, contando con la presencia de diferentes profesionales expertos en adicciones y salud mental, con el objetivo de educar a nuestros adolescentes sobre los peligros del juego compulsivo en línea.

c) Colaboración con Organizaciones locales: Se busca establecer de manera articulada y colaborativa con las organizaciones locales especializadas en la prevención y tratamiento de la ludopatía. Esto permitirá abordar de manera integral los riesgos asociados al juego en línea.

d) Promoción de Alternativas Saludables: Además de la prevención, el proyecto propone fomentar actividades alternativas saludables y recreativas para los adolescentes. Esto incluye el desarrollo de habilidades y la participación en actividades sociales y deportivas.

e) Difusión de Materiales: Se promoverá la difusión de material que destaque los peligros y consecuencias negativas del juego con apuestas.

“Un tema que

merece ser abordado”

Casadei expuso que el avance de la ludopatía en adolescentes y jóvenes a través del juego en línea representa un problema grave que requiere una acción inmediata. “Es crucial abordar no sólo los aspectos físicos y financieros de la adicción al juego, sino también su impacto en el bienestar emocional de esta población vulnerable”, aseveró.

Entonces adelantó que “cuando volvamos del receso lo hablaré con mis pares para ver si lo podemos sacar, puede no ser este, podemos cambiarlo, mejorarlo, pero es importante que desde el Concejo Deliberante y el Municipio de la ciudad de Formosa fijemos una posición con respecto a este fenómeno. Los que creemos en un Estado presente tenemos la responsabilidad de abordar estos temas como corresponde sin banderías políticas, sin ideologías partidarias de por medio y con el bien común como objetivo”.

“Estoy convencido que el tema en si merece una oportunidad”, sentenció.