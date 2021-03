Casanello rechazó indagatoria a Donda: “No alcanza con la indignación (popular), tiene que haber delito”

Compartir

El juez federal Sebastián Casanello rechazó citar a indagatoria a la interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi), Victoria Donda, en la causa que investiga si cometió un delito al ofrecerle a su exempleada doméstica un cargo en el organismo, al considerar que hay un “déficit en la imputación” y no corresponde convocarla.

“El problema que observamos es que no existe -o no se ha explicitado en el dictamen fiscal- un acto funcional que concrete el desvío de poder presuntamente adelantado en las conversaciones entre Donda Pérez y su exempleada”, sostuvo el magistrado en la resolución con la que decidió no hacer lugar a la indagatoria solicitada por el fiscal Guillermo Marijuan.

“La indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza”, sostuvo el magistrado en el texto al que accedió Télam.

Antes de devolver las actuaciones al fiscal Marijuan -que tiene delegada la investigación- Casanello aseveró que “no se podría cumplir con la condición de validez de una indagatoria si al momento de la intimación en lugar de anoticiar un hecho concreto -expuesto de modo íntegro, claro, preciso y circunstanciado-, mencionásemos meras denominaciones legales, adjetivaciones rimbombantes, abstracciones u omitiésemos elementos que caractericen jurídicamente la imputación”.

El magistrado señaló que “este tipo penal, necesariamente exige que haya un/a funcionario/a público/a que dicte resoluciones o diere órdenes, que fueran contrarias a la legislación vigente”, en referencia a la posibilidad de imputarle a Donda el delito de abuso de autoridad.

De acuerdo al relevamiento presentado por Marijuan “existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda Pérez habría formulado un ofrecimiento impropio”.

Sin embargo, “no hay elementos que indiquen que tras esos diálogos haya existido una resolución o a una orden emanada por la titular del Inadi, que disponga hacer efectivo tal ofrecimiento”, sostuvo el magistrado.

Al reclamar su indagatoria, Marijuan había acusado a Donda de “haberse interesado ilícitamente, por fuera del interés estatal, y abusando de su carácter de interventora del Inadi, en la obtención de un plan social o contrato en el citado organismo en favor de la señora Arminda Banda Oxa, con el objeto de que ésta presentara la renuncia a la relación laboral que la vinculaba como empleada doméstica en su domicilio particular”.

