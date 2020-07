Casas comerciales aguardan repunte de ventas ante el cobro de aguinaldo

Compartir

Casas comerciales de la ciudad tienen grandes expectativas de poder repuntar sus ventas ante el cobro del medio aguinaldo que ocurrirá estos días. Cabe señalar que ante el difícil escenario por el que viene atravesando el sector desde el inicio de la cuarentena, este dinero extra que recibirán los trabajadores los motiva a pensar que los formoseños harán renovaciones en sus casas y adquirirán nuevos productos.

En ese marco Walter Ríos, gerente de Cetrogar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esta situación y cómo se preparan para atender a los clientes luego de haber recibido nuevos productos que antes no tenían en stock.

“Tenemos una gran expectativa ya que empieza una etapa importante de la cuarentena donde empiezan a aflojarse un poco los controles, la gente ordenadamente puede salir, esperamos que también puedan resolver sus problemas de la casa, necesidades que por ahí tenían relegadas y que hoy están presentes, creo que la gente va a buscar las mejores oportunidades y Cetrogar tiene una proyección importante de stock para esta mitad de año que sigue, también tenemos buenas expectativas a pesar de que por ahí hay panoramas oscuros, nosotros tenemos la expectativa de que esto se va a solucionar, que se va a regularizar todo y la gente va a volver a comprar como antes, no ha cambiado nada la situación. En nuestro caso particular nos afectan un poco los temas de importación de mercadería, sin embargo, hacemos todo lo posible por recibir e ir reponiendo la mercadería que más se necesita, recibimos una partida de celulares que son bastantes escasos en la localidad, también televisores donde hay una demanda interesante y que no está habiendo stock en el mercado”, explicó Ríos.

Asimismo señaló que en esta época del año, “tenemos mucha demanda de termotanques y da justo con un tema climático y necesidades de la casa, no obstante a eso las fábricas no están pudiendo responder a los pedidos, a las demandas que tienen los negocios y estamos haciendo todo lo posible por obtener stock de cualquier proveedor con el que tengamos contacto, estamos dando respuestas pero muy de a poco, están ingresando muy pocos así que la esperanza nuestra es que esto se solucione, que las fábricas empiecen a trabajar a full porque ese también es un inconveniente. Por otro lado, que las condiciones empiecen a mejorar para que la gente pueda disponer de los fondos, de moverse más sobre la parte económica para poder definir su situación y su administración”.

Explicó además que por el Día del Padre tuvieron gran cantidad de ventas en los que son motocicletas. “En nuestro caso particular el hecho de que tengamos motocicletas ha favorecido mucho el movimiento que tuvo el negocio, ha habido bastante demanda de este producto que es un bien muy necesario en las familias, generalmente lo piden los padres, por otro lado las condiciones están dadas para que hoy la gente decida su compra ante un dólar que puede ser cambiante y a un precio que puede ser volátil, es conveniente fijar precios, fijar cuotas, tal cual lo estamos dando nosotros en créditos personales o en pagos con tarjetas de crédito”.

Respecto a si la suba del dólar ha modificado los precios de los productos, aseveró que “nuestro rubro es el más afectado en esto porque tenemos productos que son netamente importados o insumos importados con lo cual depende de lo que se traiga de afuera como para poder completar el stock o tenerlo abiertamente disponible, han sufrido incrementos pero no en la medida que ha tenido el dólar en sí, la empresa lo que hace es tratar de resguardar todo lo que pueda el precio a fin de hacerlo un beneficio para la gente igual que las condiciones comerciales que han perdido marca como para poder ganar opciones más interesantes en un mercado que está difícil”.

Para finalizar, hizo mención a la ampliación del programa Ahora 12 que ayudará a las ventas, “el programa es provechoso, desde su implementación nosotros lo hemos seguido siempre, estamos esperando cuáles van a ser las condiciones comerciales para su habilitación, no obstante eso, Cetrogar tiene habilitado 3 y 6 cuotas sin intereses en todos los productos y 12 cuotas sin interés en productos que son condicionados por su garantía, también incluyen las motos, hay condiciones especiales que se siguen manteniendo para que la gente pueda comprar, es cuestión de ver, elegir lo que más le conviene”.