Casella: «El radicalismo no coincide con privatizaciones generalizadas»

El histórico dirigente de la UCR Juan Manuel Casella sostuvo que, para el partido centenario, «las políticas publicas son fundamentales», planteó que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que promulgó el presidente, Javier Milei con el propósito de desregular la economía, «es claramente inconstitucional» y que el proyecto de Ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que el Ejecutivo envió al Congreso «debe ser tratado artículo por artículo» cuando se debata en el parlamento.

«El radicalismo no coincide con la política de privatizaciones generalizadas y de desarme del Estado que propone el Gobierno. Creemos que las políticas publicas son fundamentales para Argentina», afirmó Casella en declaraciones a radio AM 750.

En ese sentido, afirmó que «un país sin políticas publicas en materia social es un país que se acerca a una situación critica» y consideró que el radicalismo debe plantearlo en el Parlamento e incluso propuso que «debe convocarse el Comité Nacional de la UCR para sentar una postura y que los diputados UCR acatan esa línea».

Asimismo, consideró que el decreto que desregula la economía «es claramente inconstitucional» ya que no existe una situación de emergencia y que la Ley Bases «no debe rechazarse en general», sino que debe tratarse «artículo por articulo».

«Tiene más de 600 artículos y puede haber algunos que valgan la pena tratar. En una ley que es tan incoherente, cargada de elementos de distinta jerarquía y contenido y hay que tratarla articulo por articulo», insistió.