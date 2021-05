Casi 8 mil usuarios de Refsa están exentos de pagar la boleta de mayo

Compartir

El ingeniero Benjamín Villalba, administrador de Refsa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO destacó que son casi 8 mil los clientes comerciales de Formosa capital y Clorinda que están exentos de pagar la factura del mes de mayo ya que entran dentro del subsidio que lanzó el gobierno provincial este mes, ante la vuelta a Fase 1 en ambas ciudades. El Estado provincial se hará cargo de la factura de mayo para todos aquellos usuarios comerciantes que consuman hasta 5 mil kilovatios por hora en el bimestre.

“Acompañamos las medidas anunciadas en el marco de la pandemia, como volvimos a entrar en Fase 1 se lanzó el decreto provincial N°63 que avala todo este tipo de beneficios que van a tener los comerciantes, en Formosa capital tenemos 6425 clientes donde el 41% de los clientes son comerciales, en el extremo superior derecho de su factura dice ‘categoría 11’, el que tenga eso está incluido dentro del beneficio que es para quienes consuman de 1 kilo a 5 mil kilovatios por hora en el bimestre, ellos directamente no deben abonar la factura, el sistema ya los está haciendo acreedores del subsidio provincial”, destacó.

“Los clientes no deben hacer nada, si entran al sistema les va a decir que su boleta ya está pagada, es la fractura que vence en el mes de mayo, esas son las que están acreditadas por el gobierno de la provincia”, acotó.

Asimismo dijo que en Clorinda, la otra ciudad donde tiene alcance esta medida, “tenemos 1469 clientes, eso corresponde a un 93%, el 7% restante son grandes usuarios que no están comprendidos dentro de este paquete porque ya superan los 5 mil kilovatios, esos comercios tienen otro tipo de consumo, deben tener por ejemplo cámaras frigoríficas, son grandes usuarios pero desde el kiosquero de la esquina hasta la carnicería y demás consumen este tipo, en Formosa el 91% de los clientes empadronados que son comerciantes tienen este manto protector, el gobierno se hace cargo de pagar esa factura que vence en el mes de mayo”.

También dijo que quienes ya hayan pagado la factura, se les acreditará para el mes siguiente. “Si pagaron esa factura de mayo se le va a acreditar en la siguiente facturación, en la del mes de junio, vamos a cumplir, pueden entrar en nuestro sitio web y ahí están todas las preguntas y respuestas”.

Aclaró además que se trata de boletas, “con un monto de hasta 15 mil pesos por factura, se están haciendo los cálculos porque esto es muy reciente, sacamos los porcentajes de cantidad de clientes que tenemos y representa un número importante, son las dos ciudades más importantes que tenemos como Formosa y Clorinda”.

“El 80% de nuestro padrón es usuario de casa familiar, entre Clorinda y Formosa tenemos 7921 usuarios donde el gobierno provincial hace ese esfuerzo, esa plata que nos tienen que pagar va a pagar el Estado porque después debemos pagar a Cammesa”, valoró.

Tarifa diferenciada

En otro tramo de la nota, habló del diálogo entre gobernadores del NEA-NOA para avanzar en una tarifa diferenciada para la región.

“Estamos trabajando arduamente en el norte grande donde pedimos tener una tarifa diferente, la propuesta formoseña es la que está en pie, de Corrientes, Misiones y demás hablan mucho, pero los que trabajamos fuimos nosotros y presentamos los proyectos como corresponden”, explicó.

“Por pedido del gobernador Insfrán estamos trabajando en esto, él siempre pidió una tarifa diferente para el norte argentino, como el sur tiene el beneficio del gas que es para calefacción, acá tenemos el problema de la energía para la refrigeración. Siempre hablamos de que mayor gasto o consumo de energía que tenemos en el norte son los aires acondicionados, dejó de ser un lujo para ser una necesidad, todo el mundo debería tener, pregonamos que la gente tiene que vivir mejor, acá hace calor y en épocas de calor se triplican los consumos porque la gente pone en servicio lo que tiene porque hace calor y después ven cómo pagar su factura, pero primero hay que vivir, nosotros entendemos esto, trabajamos con las 10 provincias del NEA-NOA para presentar un proyecto en el cual el 9% de la demanda nacional tenemos estas 10 provincias, Formosa creo que es el 1.7% de la demanda nacional que es bastante bajo”, detalló Villalba.

“En el proyecto que presentamos decimos que el mercado se tiene que hacer cargo del 50% y la nación del otro 50% para que podamos tener de alguna forma el financiamiento de lo que nosotros queremos, necesitamos que nos financien el 50% de lo que paga el usuario, eso es lo que pregona el gobierno de Formosa. Esta tarifa que pedimos es para todo el año porque somos electrodependientes, en la sumatoria de todo el año hay una diferencia muy ínfima, un 4% únicamente de diferencia, el que tiene aire acondicionado frio-calor lo usa en las estaciones más intensas, usan estufas, hay poca diferencia en las estaciones, aunque en verano se siente más de todas formas, en la sumatoria de todo el año es casi el mismo consumo”, aclaró.

Recordó además que “antes de que asuma el gobierno de Macri se pagaba menos, hay que tener memoria, en sus 4 años aplicó un 2800% de aumento, no entiendo cómo se olvidan de eso, antes la energía era un trámite común, después de él que nos aumentó esta barbaridad el precio, se volvió una caja de pandora, este es el segundo año de Alberto Fernández que tiene un gran lío con la parte de la energía porque han aumentado en la época de Macri, no me voy a cansar de decirlo, hasta ahora sufrimos esos valores, es terrible lo que pasó, no deben olvidarse de los tarifazos, ahora tienen la memoria muy frágil, les puedo refrescar la memoria porque en cuatro idiomas me hablaban a mí”.

“El gobernador Insfrán siempre pidió la tarifa diferencial, ahora hay un ámbito para avanzar, los 10 gobernadores se están juntando, hay diputados y senadores en el medio que van a bregar para que esto sea así, pero somos nosotros los que presentamos el proyecto, es la provincia de Formosa. Los gobernadores se tendrían que haber reunido el 30 de abril pero se suspendió por la muerte del ministro de Transporte, se van a volver a juntar y el gobernador tiene la propuesta, es uno de los impulsores de esto, buscamos que esto tenga un camino más fácil para nuestros usuarios, el porcentaje que aumentó Macri era muy elevado, fue terrible y ahora nos dejó un regalito, hace dos años que no podemos subir la factura con todo el descalabro, no tenemos ningún tipo de directivas nacionales que expresen que debemos aumentar, por ahora, un porcentaje de energía”, finalizó.

