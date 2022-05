Casi el 25% de las viviendas ya respondió el Censo Digital

Compartir

Casi una de cada cuatro viviendas de la Argentina ya completó el cuestionario digital del Censo Nacional 2022 y la participación se duplicó en los últimos días a un ritmo actual de 310 mil diarias, informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) a una semana del 18 de mayo cuando los censistas recorrerán los domicilios de todo el país para realizar las entrevistas presenciales.

Unas 4.366.427 viviendas en las que viven alrededor de 12.195.800 personas ya respondieron de forma virtual el Censo que por primera vez en la historia tiene una modalidad mixta que combina una instancia digital y otra territorial.

Hasta el miércoles 18 de mayo a las 8, todos los habitantes de la Argentina podrán autocensarse en el sitio oficial www.censo.gob.ar, lo que permitirá ahorrar tiempo tanto a la población como a las personas censistas.

La provincias de La Pampa, Mendoza, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires ya están cerca del 35% de avance en sus distritos, mientras que Entre Ríos, Corrientes y Santiago del Estero tienen alrededor del 30% de sus viviendas censadas de manera digital, informaron a Télam este mediodía desde el Indec.

En el organismo conducido por Marco Lavagna explicaron que la semana pasada el Censo Digital tuvo 140.000 cuestionarios finalizados por día, mientras que desde el domingo último ese promedio se ubica alrededor de 310.000 viviendas diarias.

«Gracias al impresionante interés de la población por esta herramienta digital innovadora, no solo vamos a conseguir datos de calidad sino que vamos a lograr una importante reducción en los tiempos del operativo y en la carga de trabajo para censistas durante el miércoles 18 de mayo», aseguró a Télam Lavagna.

Esta primera etapa digital se completará con la tradicional recorrida presencial el próximo 18 de mayo, decretado feriado nacional, cuando las personas censistas visitarán más de 15 millones de viviendas y recogerán información de unas 46 millones de personas en todo el país, de acuerdo a las estimaciones del Indec.

Las personas que eligieron la modalidad digital deberán el 18 de mayo próximo esperar a su censista para mostrarle o dictarle el comprobante de seis caracteres alfanuméricos que recibieron en su correo electrónico para finalizar el registro, mientras que aquellas que no lo hicieron, deberán responder las preguntas de forma presencial.

El cuestionario online debe ser respondido por una persona en nombre de todos los habitantes de la vivienda, por lo que se recomienda «congregar a todo el conjunto familiar» al momento de completar los datos para así cumplir el objetivo de «contar, sin omitir ni duplicar, a todas y a cada una de las personas», explicó el organismo a cargo de la organización del Censo.

En caso de equivocarse con algún dato u olvidar listar a algún integrante del hogar una vez que ya se envió el cuestionario digital, no se debe entregar el código de finalización el 18 de mayo y, en cambio, hay que volver a hacer la entrevista de forma presencial, por lo que se tendrá en cuenta este último formulario.

En esta edición que fue aplazada dos años por la pandemia de coronavirus, el formulario está compuesto por 61 preguntas, 24 relacionadas con las características de las viviendas y los hogares, y 37 sobre la estructura de la población.

