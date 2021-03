Casi un año después, volvió a abrir el Mercado del Puerto

Compartir

Luego de casi un año con sus puertas cerradas debido a la pandemia de coronavirus, el lunes volvió a abrir el Mercado del Puerto que trabaja, por ahora, con la habilitación solamente del sector de la calle Brandsen. En el ingreso al lugar, hay un control de personas para evitar el aglomeramiento.

En ese marco, el gerente de Mercado del Puerto, Luis Shatner, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se mostró alegre por la reapertura. “Felizmente después de un año de clausura pudimos reabrir y estamos en la tarea de tratar de rescatar a los ex inquilinos. Ya podemos trabajar desde el 1 de marzo, nosotros hemos presentado hace meses un protocolo que se ajusta al protocolo de comercio con algunas adaptaciones que hemos agregado más los protocolos que se usan por ejemplo en los shoppings en Buenos Aires, sobre todo se tiene en cuenta la gente que puede entrar y cuestiones de sanidad como barbijo obligatorio, alcohol en gel en la entrada, tomar la temperatura, en eso estamos, la gente respeta eso”.

De la misma forma dijo que los locales, “empezaron a trabajar en un 35% ya que habilitamos solamente el sector Brandsen y no así el sector Belgrano, con eso empezamos y se controla la cantidad de gente que puede asistir de acuerdo a la superficie del local, tenemos personal en la puerta que va contralando el número de gente que ingresa, pero de todos modos en la situación económica actual el número que entra es bastante bajo”.

Respecto a si los inquilinos quieren volver a trabajar en el lugar, explicó que “casi la mayoría se fue y no creo que quiera volver, yo he decidido mantener el precio de los alquileres que regían en febrero del año pasado. Llevan implícito los alquileres actuales una rebaja de casi el 40%, pero conversando con quienes ya reabrieron estaban bastante satisfechos porque entró gente para curiosear y algunos para comprar, así que al menos movimiento hay”.

“Es muy importante tener en cuenta que las comodidades del Mercado del Puerto son interesantes, la gente entra aunque sea para refrescarse un poco, son espacios amplios, circulación amplia, hay ventilación central para el ingreso y dos laterales para el egreso, el sistema de aire acondicionado es americano, es un sistema especial para instalaciones sanitarias como hospitales por la forma en que se mueve el flujo de aire, en eso estamos todos muy tranquilos”, finalizó Shatner.

