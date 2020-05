Casino: trabajadores de seguridad no cobran sus haberes desde hace más de dos meses

Compartir

Trabajadores de la empresa que presta servicio de seguridad en casinos de Formosa van a cumplir el tercer mes sin cobrar; la empresa alude a que no cuenta con el dinero suficiente para cubrir los gastos y la ayuda de Nación para estos casos le fue «negada». También desde el Casino adeudan un mes trabajado (antes de la cuarentena).

Luis Báez, secretario general del sindicato de seguridad y custodio Luis «Gringo» Báez indicó que «se está viviendo una situación muy complicada, donde nosotros los dirigentes nos ponemos en el lugar de los trabajadores y exigimos una respuesta positiva, porque el empleado no le puede decir al dueño del alquiler, a los servicios o cuentas que esperen al mes próximo para cobrar».

«Hay un silencio total por parte del Casino como así también de la empresa. Yo tengo un muy buen diálogo con la empresa, pero la situación es crítica porque estaban confiados de que iban a ser beneficiados con la ayuda del Estado, pero una semana atrás se le notificó que no porque no se aprobaron todos los requisitos para obtener la ayuda para abonar los sueldo a los trabajadores; ahí cambió totalmente la situación», continuó.

Al explicar porqué responsabiliza al Casino dijo: «antes de que empiece la cuarentena la empresa tenía un mes para cobrar y es ahí donde se le acumula el segundo y ya estamos entrando en el tercero, es decir, un mes trabajado el Casino le debe a la empresa y a raíz de la cuarentena dicen que no van a poder abonar ese tiempo».

Adelantó que en caso de no tener respuestas ya «avisó» al empresariado que «me van a tener encadenado afuera del casino».

«La empresa ya me informó que no va a poder pagar este mes, entonces se acumularían tres, y seguimos con la misma metodología del Casino de decir que no va a dar la plata porque no fue adjudicado con la ayuda. El dueño de la empresa de seguridad tomó un préstamo para abonar los sueldos a los trabajadores, pero solo podrá pagar el 25%», expuso Báez.

«los trabajadores necesitan plata para pagar sus deudas», insistió el gremialista.

Por último, al ser consultado por la cantidad de trabajadores afectados comentó que son 26 que esperan para cobrar mes trabajado antes de la cuarentena, de ese número «7 fueron reubicado en el servicio».