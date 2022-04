Caso Antonio Bernal: familiares repudiaron pedido de probation que presentó la defensa del imputado

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Patricia Barboza, integrante de la Fundación Unidos por el Dolor se refirió al pedido de justicia por la muerte de Antonio Bernal, quien falleció en un siniestro vial el 18 de octubre de 2015 luego de ser embestido por un automóvil en la esquina de Juan Domingo Perón y Puchini. Expuso que no hay avances en cuanto a la fecha para el juicio y que la defensa del único imputado en el hecho solicitó la «probation».

«La causa está en Cámara desde el 2017, es decir, hace casi cinco años estamos a la espera de la fecha de juicio a espera de fecha de juicio; ahora la defensa pidió la suspensión a juicio a prueba, es la famosa probation», comenzó diciendo Barboza.

Seguidamente, dejó en claro que la familia de Bernal rechaza enérgicamente el pedido no solo porque creen que es injusto, sino también porque la persona imputada «cuenta con un antecedente de otro siniestro con victima fatal» y coinciden que «estas muertes no son causas leves».

Cuando habló del otro siniestro, dejó en claro que sucedió en el interior provincial y que «lamentablemente no fue impulsada y quedó en la nada». «El asesino de Antonio Bernal ya tenía otra causa anterior donde mató a otro chico en el interior de la provincia, esa causa nunca avanzó porque la familia no la impulsó, la hermana de esa víctima era muy chica y ahora que se recibió de abogada se unió a la familia Bernal pidiendo justicia por Antonio porque por su hermano no pudo hacer nada», aseveró.

«La familia de Antonio lógicamente repudia el pedido de la probation, porque ven que serían dos muertes y no pasa nada, no quieren que todo quede en la nada. Si bien sabemos y estamos conscientes que la primera causa no nos sirve como antecedente porque no se impulsó si queremos dar a conocer que son dos muertes y algo tiene que hacer la Justicia», sentenció Barboza.

El hecho

El domingo 18 de octubre de 2015, minutos después de las 22 horas, el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa chocó «desde atrás» a Antonio Bernal quien circulaba una moto tipo cross, esto ocasionó que cayera a la cinta asfáltica y perdiera la vida a causa de ello. Luego del impacto el automovilista huyó de la escena. El hecho se registró en la intersección de la avenida Juan Domingo Perón y Puchini.

Bernal de 36 años falleció por «fractura en la base del cráneo», tenía «el casco puesto, pero no prendido».

Se pudo dar con el involucrado en la colisión porque en su huida se cayó la patente del vehículo. Con el dato de la matrícula en mano, la Policía ubicó la dirección del propietario a tres cuadras del lugar del siniestro, en el barrio El Resguardo. Practicado el alcotest -tres horas después del choque- al conductor del automóvil se determinó que tenía alcohol en sangre.

Desde el momento que ocurrió el fatal hecho, familiares y amigos de Bernal reclaman justicia y que el conductor del automóvil cumpla con una condena.

