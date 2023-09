Caso Barreto: el apoderado de la familia de la víctima calificó la pena como «ejemplar»

Días atrás la Cámara Primera en lo Criminal de Formosa sentenció a una obstetra a cumplir una pena de 15 años de prisión tras haber sido señalada como la responsable de haberle causado la muerte a una paciente en diciembre de 2018 y haber ocasionado lesiones graves a otras cuatro pacientes. Además, la médica fue acusada de estafa por haberse aprovechado de la vulnerabilidad de las mujeres ante la presión que sentían por encajar dentro de los estándares de belleza hegemónicos.

El Grupo de Medios TVO dialogó con el abogado y apoderado de la familia de Manuela Barreto, Lorenz Boodman quien calificó a la pena otorgada como ejemplar.

Boodman comenzó diciendo: “la Cámara Primera en lo Criminal decidió esa pena porque se han acreditado en el expediente que esta falsa médica realizó tratamientos que no le estaban habilitados y por esta cuestión mi cliente ha fallecido y a otras personas le ha causado lesiones”.

“El monto de la pena obedece a que la causa esta caratulada como Homicidio Simple. Además, está inhabilitada para ejercer la medicina”, añadió.

“Desde el punto de vista técnico el fallo es impecable. Se hace referencia a lo que perspectiva de género porque hablamos de violencia estética y este es una especie de calificante, esto lo ha tenido en cuenta la Cámara”, opinò.

“Particularmente yo he planteado un recurso de casación y modificar la ampliación de la pena, pero esto no sería factible”.

Indicó también “este tipo de cuestiones no son fáciles, pero en este caso en particular se determinó con toda claridad la responsabilidad de esta mujer, incluso la estrategia de la defensa fue declararla inimputable, es decir que no estaba habilitada para estar en un juicio penal, pero también se desestimó eso”.

“De acuerdo a la constancia de la causa, creo que es un fallo ejemplar. El fallo a apelado a tener la cuestión de genero para ampliar la pena, no fue el mínimo de la pena prevista que eran 8 años y se logró ese tiempo por el agravamiento de la cuestión de género”, cerró.

Relacionado