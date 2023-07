Caso Cecilia: el abogado de la familia planteó un posible embarazo como móvil del crimen

“La gran pregunta es si esa sangre permitiría confirmar o desestimar alguna situación de embarazo”, sostuvo el letrado Juan Arregín luego de que se confirmara que las muestras de material genético encontradas corresponden a la víctima

El abogado de la madre de Cecilia Strzyzowski, Juan Arregín, presentó una nueva hipótesis a la Justicia que señala que la joven de 28 años que fue reportada como desaparecida en Resistencia, Chaco, podría haber estado embarazada al momento de cometerse el crimen. En este sentido, el defensor planteó que esto podría haber impulsado el homicidio por parte del clan Sena.

“Hoy se lo planteamos al Equipo Fiscal y es una cuestión que nos está haciendo mucho ruido, tenemos sangre de Cecilia cuando pensamos que no íbamos a tener, tenemos el ADN que nos dice que sí”, señaló el querellante al mencionar que “la gran pregunta es si podemos determinar, como se hace en cualquier embarazo de una mujer viva, si esa sangre permitiría confirmar o desestimar alguna situación de embarazo”.

En este sentido, Arregín analizó si un posible embarazo podría haber desatado que el clan Sena decidiera tenderle una trampa a la víctima con el supuesto viaje a Ushuaia para después asesinarla en el domicilio, ubicado en la calle Santa María de Oro al 1400, en donde se encontraron las muestras de material genético en el colchón y la parrilla de la cama que Marcela Acuña y Emerenciano Sena regalaron días después de que se asentara la denuncia por desaparición el pasado 2 de junio.

“¿Qué hubiera ocurrido si hubiera habido un embarazo de pocos días y que ese embarazo haya llegado a conocimiento de esta mujer, desquiciada como lo es Acuña, y que esto aceleró toda la situación que termina con la muerte de Cecilia?”, cuestionó en referencia a la poca aceptación que tenía la ex precandidata a intendente de Resistencia por el matrimonio que su hijo, César Sena, contrajo con la víctima.

Otro de los factores que llevó al abogado a creer sobre la posibilidad de que pudiera haber gestado un embarazo fue que la madre de Cecilia, Gloria Romero, reveló que uno de los sueños de su hija era ser madre. “La última vez que vistió un médico fue en marzo, donde ella quería quedar embarazada”, contó durante una entrevista para Télam.

Sin embargo, la mamá de la víctima contó que la joven padecía de una condición conocida como matriz infantil, la cual se relaciona con la falta de desarrollo del útero y puede provocar la infertilidad en la mujer. “Ella quería ser mamá, pero no podía porque tenía matriz infantil, así que no podía quedar embarazada. Cada vez que tenía un atraso ella se ilusionaba, pero no podía quedar embarazada”, reveló Romero durante una entrevista para TN.

Por otra parte, Arregín destacó que “Gloria dijo ayer en una entrevista que ella le dijo que corte esa relación y que no fuera mamá con César, entendiendo lo que significaba ese tipo de unión de por vida con esa familia”, luego de que la madre describiera a Cecilia como “muy chiquilina, era inocente porque la habíamos criado así”. “Ella misma se definía como un adulto chiquito”, recordó.

Por el momento, el testimonio que ofreció la psicóloga de la víctima fue clave para la investigación, ya que confirmó que la líder piquetera fue quien “ofreció el viaje” y que la joven “estaba muy entusiasmada”. Por esto mismo, los fiscales sostuvieron que esta habría sido la trampa que idearon para llevarla a su casa antes de cometer el crimen, debido a que se demostró que nunca se compraron pasajes con destino al sur.

No obstante, la profesional reconoció que no pudo tratarla mucho tiempo, debido a que retomó la terapia en mayo porque había discutido con su pareja y su suegra. “No había tanta confianza”, indicó al manifestar que la joven comenzó con las sesiones en febrero de este año, pero luego puso un freno al tratamiento. A pesar de esto, la terapeuta señaló que había indicios de que era víctima de violencia física y verbal por parte de su pareja.

