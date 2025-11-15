Caso Cecilia Strzyzowski: condenaron a cadena perpetua al clan Sena

Hay veredicto. Después de más de 10 horas de deliberación, se escuchó el golpe en la puerta y el jurado popular anunció que habían llegado a una decisión. César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena fueron condenados a cadena perpertua por el el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Los tres llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. Y el jurado los condenó de manera unánime.

De los cuatro acusados de encubrimiento, Griselda Reinoso fue declarada inocente. Saldrá en libertad hoy mismo, luego de retirar sus pertenencias en la unidad donde estuvo detenida por más de dos años. José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, fueron condenados por encubrimiento agravado, la pena va de uno a seis años. Mientras que Gustavo Melgarejo fue condenado por encubrimiento simple, la pena podrá ser de seis meses a tres años. En cuanto escuchó la sentencia, su abogada salió corriendo a presentar el pedido para el cese de prisión preventiva.

La sentencia se escuchó por un parlante en la plaza. A cada condena respondieron con aplausos, gritos de Justicia por Cecilia. “Hay justicia en Chaco”, gritaron cuando la jueza Dolly Fernández terminó de leer la sentencia. Se prendieron bengalas rosas, el color favorito de Cecilia. Había policías mujeres que lloraban.

“Siento que se hizo justicia y que por fin Cecilia descansa en paz. Vamos a pedir el certificado defunción que tanto pedían”, dijo el fiscal Cámara, Juan Martín Bogado, el primero en salir. Lo acompañaban Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez, los fiscales que estuvieron desde el principio de la investigación. “Se hizo Justicia”, dijo Cáceres Olivera. Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada, Velázquez agregó: “Nos bastardearon tanto, que la verdad que es un día fuerte para nosotros. Se hizo justicia”.

Briend elogió el desempeño del jurado. “Lo importante es que el pueblo de la provincia del Chaco, representado por estos jurados, han respondido con altura”, dijo y agregó: “Nosotros queríamos encontrar la paz para Cecilia, se acreditaron los hechos, sabemos cómo la mataron, sabemos lo que pasó, así que a partir de ahora descansa en paz. Lo demás es un resultado de la justicia que hay que respetarlo”.

El crimen

A Cecilia la mataron en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad el 2 junio de 2023, donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados al gobernador Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador. Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.

Los Sena llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género. César, en carácter de autor y, sus padres, como partícipes primarios. Las defensas de Marcela y Emerenciano solicitaron que el jurado los declare no culpables argumentando que, el eventual encubrimiento que se les atribuye, está contemplado en un artículo del Código Penal que exime de responsabilidad criminal a quienes encubren a un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad.

El clima afuera de los tribunales

Afuera, desde temprano empezó a llegar gente. “Jurado, jurado, estamos de su lado”, gritaban frente al Centro de Estudios Judiciales de esta ciudad en donde los 12 miembros del jurado popular debían definir si los siete imputados fueron culpables y de qué delito. Algunos eligieron vestirse de rosa, el color favorito de Cecilia. Trajeron pañuelos de Cecilia, los mismo que se usaron en las incontables marchas en 2023 para pedir Justicia, otras globos o banderas. Sus carteles piden justicia y que la gente que pasa toque bocina. Colgaron un pasacalle que dice “Clan Sena, veredicto culpable” y una bandera argentina gigante.