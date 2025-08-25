Caso de inseguridad en barrio Parque Urbano: dos mujeres heridas tras violento arrebato

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió al barrio Parque Urbano de la ciudad, donde dos mujeres que se desplazaban en motocicleta fueron víctimas de un violento arrebato, que terminó con ambas heridas y hospitalizadas.

El hecho ocurrió el domingo a las 21:00 horas, en la intersección de las calles Arenales y Matacos, cuando las víctimas —una madre y su hija— circulaban en una moto marca Zanella ZB y fueron interceptadas por dos delincuentes a bordo de otro rodado de 110 cc.

Uno de los agresores se abalanzó sobre la acompañante, arrebatándole con violencia un celular Motorola, lo que provocó que la conductora perdiera el control del vehículo y ambas cayeran al asfalto.

Personal del SIPEC acudió al lugar y trasladó a las víctimas al Hospital Central, donde se diagnosticaron traumatismos leves en la pierna y brazo derecho de la conductora, y politraumatismos en la joven acompañante. Afortunadamente, ambas se encuentran fuera de peligro.

Fuerte despliegue policial

Tras el hecho, la Policía Científica realizó tareas de recolección de pruebas en la escena. Al día siguiente, efectivos de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno lograron un avance significativo: detuvieron a un hombre de 39 años en el barrio La Floresta, quien tenía en su poder el celular robado.

El sujeto fue imputado por el delito de “Robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 4. La investigación continúa para dar con el segundo implicado y localizar la moto utilizada en el asalto.

Vecinos piden más seguridad

Este nuevo episodio pone en evidencia la preocupante situación de inseguridad que se vive en distintos barrios de la ciudad, donde los delitos en la vía pública se repiten con frecuencia.

Los vecinos exigen una mayor presencia policial preventiva y respuestas urgentes ante una problemática que afecta directamente la tranquilidad y la integridad física de los ciudadanos.