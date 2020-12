Caso Enzo Cáceres: hubo acuerdo entre las partes y el anestesista realizará tareas comunitarias

Compartir

Linkedin Print

Por un acuerdo al que arribaron todas las partes del proceso, el médico anestesista Juan Carlos Labarthe, único imputado en la causa por lesiones culposas gravisimas que tuvo como víctima a Enzo Cáceres, deberá realizar tareas comunitarias por el término de un año, a razón de ocho horas mensuales, y además se haría cargo del tratamiento de recuperación del adolescente en el Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de Fleni, en la localidad bonaerense de Escobar.

Los términos de la probation a la que se acogió el doctor Laberthe fue una propuesta de su abogado defensor, Pablo Núñez Pividori, la cual luego fue aceptada por Mabel Pizzorno, madre de Enzo Cáceres, quien estuvo representada por la doctora Claudia Corvalán. También se adhirió la fiscal del caso, la doctora Natalia Verónica Tafetani.

Para llegar a esta conclusión tuvieron que realizarse dos audiencias entre las partes. En la primera la Defensa solicitó la probation y la Querella planteó incompetencia que fue rechazada por estar firme y consentida. Se hizo un cuarto intermedio para que pudiera participar y ser escuchada la madre de Enzo Cáceres, instancia en la que la mujer pidió que el imputado se haga cargo del tratamiento de rehabilitación de su hijo.

La audiencia

La decisión de suspender el juicio a prueba por el plazo de un año quedó plasmada en la segunda audiencia que tuvo lugar días atrás, a través de la plataforma zoom, dirigida por el juez de la causa, el doctor Guillermo Caballero, titular del Juzgado de Instrucción y Correccional N.º 6 de Formosa.

Por tratarse de un delito de naturaleza correccional, la causa había llegado a la instancia de juicio oral en el ámbito de dicho Juzgado, razón por la cual el juez Caballero decidió fijar para el pasado 15 de este mes la audiencia donde las partes debían concurrir para presentar las pruebas que consideraban pertinentes. Fue allí cuando el abogado de Labarthe propuso suspender el juicio a prueba (probation), algo que quedó a consideración de la parte Querellante y la Fiscalía, fijándose una nueva fecha para definir la cuestión.

En la segunda reunión, tanto la madre de Cáceres como la fiscal Tafetani expresaron su acuerdo con los términos de la proposición de la Defensa, tras lo cual el juez Caballero dictó la resolución pertinente.

Respecto al resarcimiento económico las partes no llegaron a un acuerdo porque aún sigue vigente la demanda civil que se tramita en Buenos Aires. Debido a esto y con la intervención de la señora Pizzorno, se logró ampliar el planteo de la Defensa que ahora deberá presentar en el plazo de 60 días corridos dos propuestas de tratamiento de rehabilitación de Enzo Cáceres en el Instituto Fleni de la localidad de Escobar.

La misma deberá ser incluida en la demanda Civil junto con la reparación económica por el daño causado, es decir no solamente se arribaría a un resarcimiento monetario, sino que también Enzo Cáceres seguiría su rehabilitación en el prestigioso instituto bonaerense.

Además de las tareas comunitarias que el médico deberá realizar en el Hospital Central y en el Ministerio de Desarrollo Humano, de acuerdo a lo que dispongan sus autoridades, siempre priorizando los servicios que redunden en un mayor beneficio para la comunidad, el juez Caballero fijó pautas de conducta para el imputado, como por ejemplo establecer un domicilio del que no puede ausentarse, y en el caso de tener que viajar o mudarse deberá comunicar de inmediato al Juzgado, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y psicofármacos y mantenerse al margen de cualquier conducta que sea punible por el Código Penal.

La audiencia que puso punto final a un largo proceso judicial se desarrolló bajo la plataforma zoom, lográndose conectar a la misma la señora Mabel Pizzorno y su representante legal, Claudia Corbalán, por la parte Querellante, el abogado defensor Nuñez Pividori, en representación del médico Labarthe, la fiscal Tafetani y desde su despacho el juez Caballero y el secretario del Juzgado Jorge Ortiz, respectivamente.

Enzo Cáceres fue operado por un problema de ligamentos de rodilla el 18 de abril de 2011 en el Sanatorio Formosa de la capital provincial. Durante la intervención sufrió una grave descompensación que derivó en un cuadro de encefalopatía anóxica que le causó severas consecuencias para su salud. Entró en un coma profundo y permaneció en estado vegetativo durante varios meses. Si bien logró salir de este estado, el joven quedó con una incapacidad permanente.

Respecto al médico que operó a Cáceres, el mismo fue sobreseído de la causa el 9 de noviembre de 2017.

Compartir

Linkedin Print