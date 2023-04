Caso Joaquín Oviedo: «Vamos a pedir que se cite al jefe de pasantías y a la directora», dijo la madre

El juez decidió imputar a los profesores que estaban en el contrato de pasantía y los familiares solicitarán que además se citen a las autoridades del colegio ya que consideran que tienen una mayor responsabilidad. «Vamos a pedir que se cite al jefe de pasantías y a la directora para ver la responsabilidad de ellos», expresó Laura Cáceres, madre de Joaquín Oviedo, al Grupo de Medios TVO.

«La verdad estoy un poco sorprendida con el fallo, obviamente me gusta que la causa esté avanzando y que se está trabajando en el expediente, el tema es que me sorprenden un poco los profesores que fueron imputados porque estos profesores en un primer momento prestaron una declaración indagatoria», agregó Cáceres.

La sorpresa de la madre del joven se debe a la declaración de los profesores imputados. En la instancia de indagatoria ambos indicaron que acudían a la empresa donde falleció el joven cada 15 días y no se le permitía el ingreso al predio.

«Los profesores no tenían permitido ingresar al lugar donde los chicos tenían las pasantías. Estos profesores en la declaración dicen que cada 15 días iban a la empresa y no tenían acceso al lugar donde estaban los chicos, simplemente iban a tomar asistencia y corroborar que los chicos estén asistiendo a las pasantías», indicó.

Con este nuevo avance en la causa que investiga las responsabilidades tras el fallecimiento de Joaquín Oviedo, ya son tres las personas imputadas bajo la sospecha de la justicia aunque la familia apunta a otros actores como las autoridades del colegio.

«Cuando hablo de justicia para mi hijo y que ‘caigan’ los responsables de la escuela, siempre me refiero a los directivos porque son los que elaboran el proyecto. Creo que son los encargados de corroborar donde van a ir los chicos y en qué situación van a estar, entonces estos profesores lo único que hacen es cumplir con lo que le mandan los directivos», manifestó Cáceres.

De hecho, las tres personas imputadas son las que habían rubricado el contrato de pasantías que permitía el ingreso de los estudiantes a la empresa energética. Estos son, el encargado de REFSA y los dos profesores que recorrían los lugares donde se realizaban estas prácticas a modo de «colaboración», como habría asegurado uno de ellos en la declaración indagatoria.

«Ellos fueron nombrados porque son profesores de la materia pero la orden, como dicen en la declaración es prestar la materia en la institución, uno de ellos dice que él hacía estas visitas a todos los lugares de pasantías a modo de colaboración», precisó la madre del joven.

Por tal motivo, la decisión del juez provocó sensaciones ambiguas en los familiares de Joaquín, ya que por un lado la causa sigue su curso mientras que esperan que las personas con mayor responsabilidad también sean investigadas.

«Como dice uno de ellos, su responsabilidad era dentro de la institución, no afuera y ahí veo que la responsabilidad total es de los directivos porque ellos no deberían permitir eso. Esto va a continuar y nosotros vamos a pedir que se cite al jefe de pasantías y a la directora para ver la responsabilidad de ellos. Lo que no quisiera es que se juzgue a ciertas personas que no tienen la responsabilidad. Queremos que juzguen a los verdaderos responsables», finalizó Cáceres.

