Caso $LIBRA: el cambio en la estrategia de Hayden Davis

A través de un escrito presentado ante la jueza federal Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, el empresario cripto Hayden Davis comenzó sutilmente a reperfilar su estrategia judicial en la causa que lo investiga por la presunta estafa alrededor del lanzamiento del token $LIBRA, la cripto difundida en sus redes por el presidente Javier Milei, cuyo valor se elevó y se desplomó en apenas un par de horas.

Ocurre en medio de una disputa entre las partes alrededor del congelamiento de fondos por 280 millones de dólares, vinculados a las ganancias que, se cree, habrían conseguido los responsables del lanzamiento en las horas posteriores del fallido proyecto.

El destino de esos fondos se resolverá en una audiencia a realizarse el próximo 19 de agosto en los tribunales de Nueva York, donde deberán participar tanto Davis como el resto de los acusados: Benjamin Chow -cofundador de la plataforma Meteora- y Julian Peh, responsable de Kip Protocol.

La causa norteamericana es impulsada por un inversor particular llamado Omar Hurlock, cuyos abogados pidieron la semana pasada un proceso de Discover para que Davis y Chow respondan en profundidad sobre su participación en el lanzamiento. Rochon se negó a darle luz verde. Pero el pasado jueves Davis contraatacó. En un escrito de 30 páginas presentado por sus abogados, al que tuvo acceso Clarín, el empresario cripto disparó directamente contra Hurlock, a quien acusó de no tener pruebas del supuesto daño que alega. Mucho menos, de poder establecer siquiera un rastro que pruebe haberle comprado.

“El demandante ni siquiera acredita haber sido víctima directa. Está intentando liderar una acción colectiva sin demostrar su propio perjuicio”, planteó la defensa de Davis, que viene intentando además sacar la causa de los tribunales de Nueva York por otra jurisprudencia más favorable, como puede ser Argentina o el Estado de Texas. Davis incluso acusa a Hurlock de haber contratado como abogado a un «cripto carancho» (‘ambulance chaser of crypto’, en inglés). Es en referencia a Max Burwick, que se especializó en recuperar activos de quienes invirtieron en proyectos que se vienen a pique. No solo eso, en su cuenta de X suele ofrecerse para sumar posibles damnificados. Pero el punto más relevante de todo el escrito es cuando Davis afirma por primera vez que el proyecto de $LIBRA se trató de una memecoin. Es decir, un token de carácter especulativo. Hasta el momento, siempre había planteado que se trataba de una acción para fondear empresas argentinas.

«Los demandados no proporcionaron ‘planes, detalles o infraestructura a los posibles compradores de la memecoin, ni proporcionaron divulgaciones detalladas o información detallada de distribución de tokenomic sobre cómo se asignarían los fondos recaudados para cumplir las [supuestamente] prometidas iniciativas económicas», planteó Davis en su escrito, afirmando que nunca presentaron un plan de negocios que permita hablar de un proyecto productivo.

Más aún, la defensa de Davis reconoce que las memecoins «no son inversiones ni tienen valor intrínseco, sino que son productos de afinidad y coleccionables no garantizados y sin garantía, cuyo mercado está marcado por una extrema volatilidad».

Si Davis supo en todo momento que se trataba de una memecoin, eso se contradice con lo que Milei publicó el 14 de febrero, cuando escribió que ‘Viva La Libertad Proyect’ se destinaría a «incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos». Al borrar su tuit, Milei intentó despegarse diciendo que «no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto».

Más movimientos de dinero bajo la lupa

A la par, este martes se conoció otro movimiento de dinero ocurrido en la tarde donde Milei y Davis se reunieron en Casa Rosada. Una billetera cripto vinculada al empresario transfirió una suma cercana a los 500 mil dólares a un exchange centralizado, justo en el momento en que se juntaron, el pasado 30 de enero.

Se trata de una billetera con nexos al empresario cripto, que estuvo vinculada también a los movimientos de compra y venta del token $MELANIA, el otro proyecto de alto perfil lanzado por Davis en el verano, inspirado por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

La billetera, denominada yUBW, realizó una transferencia por 499 mil dólares en la criptomoneda USDC el día 30 de enero a las 14:00:35, según consignó La Nación.

El destinatario fue una cuenta en el exchange cripto Kraken, una plataforma centralizada con sede en Estados Unidos, bastante utilizada por el propio Davis en otras operaciones. Este punto puede ser de interés para la Justicia, ya que este tipo de billeteras requieren un proceso de ‘Conoce a tu cliente’ (o KYC), lo que podría servir para pedir información sobre el receptor de las operaciones.

La transferencia se realizó en el mismo momento en que Davis estaba reunido junto a Javier Milei y el empresario Mauricio Novelli, uno de los fundadores del Tech Forum, según figura en el registro público de audiencias de Presidencia de la Nación

Esa tarde, tal como figura en el registro público, los tres se reunieron para «analizar las tecnología descentralizadas y blockchain». Horas después, cerca de las 18, Milei compartiría una foto suya con Davis.

La transferencia realizada al momento de la reunión entre Milei y DavisLa transferencia realizada al momento de la reunión entre Milei y Davis

42 minutos después de esa foto, otra wallet de Davis transfirió 507 mil dólares vía la plataforma Bitget, según reveló Fernando Molina, uno de los expertos informáticos cripto que viene siguiendo los movimientos de dinero.

La billetera, identificada como yUBW, se vincula con Davis a través de una serie de transferencias cruzadas de criptoactivos que terminan en otra wallet propiedad de Kelsier Ventures, que termina en 9qEV.

También se vincula a través de sus movimientos con el token de $MELANIA. La cripto de la Primera Dama norteamericana salió a la venta el 19 de enero por la noche, y horas después la billetera adjudicada a Davis recibió valor por 4,9 millones de dólares en el token.