Caso Lidia Brítez, con una marcha pidieron que se acelere la reconstrucción del hecho

Familiares de la mujer, fallecida a consecuencia de múltiples golpes en marzo del 2020, solicitaron que se realice la reconstrucción del hecho que se encuentra demorada por la confección de una muñeca por parte de criminalística. «Esperamos que ahora se haga la reconstrucción del hecho y que se avance lo más rápido posible», indicó Yanina Aquino, hija de Lidia Britez al Grupo de Medios TVO.

«Hace una semana salió la citación para reconstruir el hecho pero hay que esperar a que criminalística haga una muñeca de trapo con su mismo peso y altura para que lleve a cabo esta reconstrucción pero todavía no hay fecha», agregó Aquino.

Lidia Britez falleció el 13 de marzo de 2020, durante la pandemia. 24 horas antes su pareja la llevó hasta el hospital informando que se había caído por las escaleras y tras la autopsia, los peritos determinaron que las heridas fueron producto de golpes contundentes, descartando la primera versión de lo sucedido.

«Mi mamá va a la casa de su pareja y se ve que se armó una discusión y la termina matando a golpes. Él llega a mi casa a eso de las 9 de la mañana diciendo que ella se había caído de las escaleras y después de las 24 horas falleció y las pericias forenses determinaron que ella murió no por una caída, sino por golpes contundentes», relató la joven.

Lidia tuvo rotura de bazo e hígado, contusiones en los brazos, fractura de costillas y un golpe en la cabeza. Las lesiones no coincidieron con las de una caída en donde por lo general se registran lastimaduras de cervical y columna. El hecho tuvo lugar en el barrio Virgen del Rosario durante la madrugada previa a su muerte, al finalizar una cena familiar. Por tal motivo su pareja, David Cáceres, quedó detenido tras una breve fuga.

«Ella ya había sufrido varios hechos de violencia. Primero ese día, cuando pasó lo de la pelea y lleva a mi mamá en esas condiciones, él viene a avisarnos se va y queda detenido para declaración hasta el mediodía. Ese mediodía se fue a la casa y borró evidencia llevando cosas, nos contaron los vecinos que viven ahí», manifestó Aquino.

Pese a que el imputado por la muerte de Lidia continúa detenido, familiares y amigos piden a la justicia que se agilicen los procesos y para la reconstrucción del hecho, una de las etapas fundamentales, sólo se necesitaría la confección de la muñeca. Por ello, en la tarde de ayer marcharon desde la Plaza San Martín hasta Tribunales, solicitando la aceleración de la reconstrucción del hecho.

«Cuando falleció mi mamá se hizo el pedido de detención y captura y desde ese día quedó detenido. Esperamos que ahora se haga la reconstrucción del hecho y que se avance lo más rápido posible, nosotros pedimos cadena perpetua», finalizó Aquino.

