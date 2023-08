Caso Lucia: se realizó multitudinaria marcha pidiendo justicia en Villa 213

Ayer a la tarde, se realizó una multitudinaria marcha en la localidad de Villa 213 para pedir justicia por la muerte de Lucia Ayelén Fernández, la joven de 17 años que falleció el 9 de julio último tras ser atropellada cuando circulaba como acompañante en una motocicleta en sobre la RP 3. La mujer que está imputada en el hecho sería la conductora del vehículo que tras el siniestro y huyó del lugar. En la movilización estuvo presente Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien brindó su apoyo a los familiares y amigos de la muchacha.

Bernardo Fernández, tío de Lucia, dijo al Grupo de Medios TVO que están tranquilos por el avance de la causa, aunque considera que deben seguir haciendo vigilia para garantizar el desarrollo del proceso. “Como familia y comunidad tenemos la necesidad de que se esclarezca el caso ya que hubo varios que quedaron en la nada y no queremos que eso suceda. Creemos que es necesario este pedido de justicia, por el bien de la comunidad toda”, aseveró.

Seguidamente el hombre se mostró convencido de que el caso avanzó gracias a que tomó estado público y se visibilizó en todos lados. “Gracias al apoyo masivo de la comunidad tomó relevancia; esto no tiene un objetivo político partidario como lo quisieron hacer creer, esto es lisa y llanamente un pedido de justicia. El proceso fue rápido por la notoriedad del hecho y el malestar de gran parte de la comunidad formoseña. Es una contradicción que tengamos que salir a la calle a pedir algo básico que nos deben garantizar como lo es la verdad y la justicia”, dijo.

En cuanto a la presencia de Gloria Romero comentó que ella se comunicó con la familia la semana pasada y “nos invitó a participar de un evento que hacía en conmemoración del cumpleaños de Cecilia, fuimos, ella nos atendió de mil maravillas, entendió el sentido que nosotros le estábamos dando al pedido de justicia por Lucia, se puso al tanto de lo que pasó con mi sobrina y se comprometió a acompañarnos”.

“Marchamos porque entendemos que tenemos que estar en pie de guerra para garantizar que la causa siga su curso y no se estanque”, asintió.

“Gloria levanta la bandera de la lucha contra la impunidad, por la justicia y la verdad, es una mujer profundamente humana y fuerte; creo que es muy carismática y todo eso ha llevado a que se transforme en bandera de quienes pedimos justicia y verdad”, resaltó.

Movilización y

la presencia de

la mamá de Cecilia

En horas de la tarde cientos de vecinos, familiares y amigos de la joven recorrieron con carteles y parlante las calles de la localidad; tal y como estaba previsto una de las personas que encabezó la movilización fue Gloria Romero, que además brindó un emotivo discurso ante los presentes. También estuvieron familiares de Federico Romero y Ariel Frutos.

Primero, la mujer dijo que la unión de un pueblo es el tesoro más grande que hay y que “hay que estar juntos para exigir justicia”.

“Cuando una mamá pide justicia vamos todos, no importa la religión, el partido político, etc; cuando se unan como familia para pedir justicia van a cambiar porque no van a querer estar en ese lugar. Yo siempre pasaba por la Fiscalía y veía a esas mamás con sus carteles, nunca me quedé, hasta que me tocó a mí, por eso mi compromiso es que donde haya una mamá que grite justicia no le voy a preguntar nada, solo le voy a decir acá estoy para lo que me necesiten y así tiene que ser esta sociedad”, insistió.

Asimismo, pidió que la gente acompañe a la madre de Lucia porque “si no nos cuidamos entre nosotros, esto va a seguir pasando. Hoy es por Lucia, mañana será por la próxima victima”.

La causa

Días atrás, el jefe de la Delegación de la Unidad Regional Dos, con asiento en El Colorado, Comisario Inspector Hugo Duarte, amplió detalles del siniestro vial y remarcó que hasta el momento el caso tiene a un hombre y una mujer como imputados.

Duarte afirmó que la imputación es por el delito de “Lesiones Culposas y Homicidio Culposo” y explicó que desde que se produjo el hecho, la Policía secuestró y peritó seis vehículos y tomó 24 declaraciones testimoniales.

Cabe recordar que el siniestro vial se produjo el 9 de julio, alrededor de las 20:40 horas sobre Ruta Provincial N° 9, a pocos kilómetros de la Provincial N° 3, jurisdicción de la Comisaría de Villa 213.

“Fue un caso que conmocionó a todo el pueblo de 213 y zonas aledañas. Esa noche al llegar al lugar nos encontramos con la joven que yacía sin signos vitales, el conductor del rodado con graves lesiones que fue trasladado al hospital local, dos motocicletas y un animal vacuno muerto”, recordó.

De inmediato se informó al juez de Instrucción y Correccional N° 1 Dr. Antonio Spessot y tomó intervención personal de la Policía Científica, que analizó los elementos e indicios en el lugar, lo que llevó a los investigadores establecer la participación de un vehículo oscuro en el siniestro.

Horas después llegó el juez y el cuerpo médico forense del Poder Judicial, que indicó las diligencias a seguir en tanto que el cuerpo de la joven fue trasladado al Hospital de Villa 213 para la autopsia.

Más tarde, personal del Destacamento Bañadero demoró de un hombre mayor de edad y secuestró una camioneta blanca que presentaba signos de colisión en su parte frontal, la cual fue sometida a pericia por parte del personal de Policía Científica, al igual que otros cinco vehículos más, entre los cuales uno de ellos presentaba carga de evidencias: restos de cabellos, fibras y manchas de color pardo rojizas.

Duarte señaló que esos datos llevaron al juez a imputar a la propietaria del vehículo, una mujer mayor de edad, y al dueño del animal vacuno, del delito de “Lesiones Culposas y Homicidio Culposo”.

A todo esto, las evidencias halladas en el vehículo son analizadas en el laboratorio forense de la Policía Científica y resultados serán remitidos al magistrado interviniente.

“Si bien la causa ya fue elevada al juez en 133 fojas, con 26 declaraciones testimoniales, la investigación continúa en esfera judicial y de surgir otros datos de interés, la justicia resolverá el diligenciamiento del mismo”, culminó diciendo el funcionario policial.