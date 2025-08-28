Caso María Maidana: detalles revelados por la autopsia son estremecedores

El caso de María Maidana, la niña de apenas cinco años cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 22 de abril en una zona de monte de Colonia Weitzel, sumó en las últimas horas nuevos y estremecedores detalles. El informe de la autopsia confirmó que la menor murió a causa de una triple fractura cervical, además de presentar restos de sustancias químicas tóxicas en su organismo.

El hallazgo del cuerpo se produjo a más de 1.200 metros del domicilio familiar, enterrado dentro de una bolsa arpillera en un sector cubierto de cardos, donde se había notado tierra removida. La desaparición de María había sido denunciada por su abuela, preocupada por la prolongada ausencia de la niña en el jardín de infantes.

En un primer momento, la madre ofreció versiones contradictorias: aseguró que su hija estaba con familiares en El Colorado, y luego afirmó que había caído al río Bermejo días atrás. Ante las inconsistencias y su visible estado de nerviosismo, tanto ella como su pareja fueron detenidos y permanecen tras las rejas, acusados de homicidio calificado.

La Dra. Verónica Tafetani, titular de la Fiscalía N°4 de Formosa y a cargo de la investigación, confirmó a medios locales que los resultados forenses son concluyentes. “El resultado de la autopsia es definitivo: una triple fractura en la zona cervical fue la causa de la muerte. Se trata de una muerte violenta en un hecho aberrante”, aseguró la fiscal.

Además, explicó que en el cuerpo de la menor se detectaron sustancias no aptas para el consumo humano, cuya composición está siendo cotejada con productos químicos como herbicidas, insecticidas y artículos de limpieza secuestrados en el domicilio de la familia.

Tafetani también detalló que las fracturas podrían haber sido provocadas por un zamarreo extremadamente violento o por un intento de ahorcamiento, aunque en este último caso no se hallaron marcas compatibles. “Estamos hablando de una niña muy pequeña sometida a una situación de violencia sistemática y continua”, remarcó.

Si bien el informe forense no reveló signos de abuso sexual, la fiscal indicó que existen antecedentes y testimonios que apuntan a un entorno de violencia constante. “Se está trabajando en distintas medidas técnicas y periciales que permitan sostener con pruebas esta hipótesis”, indicó.

Actualmente, la causa continúa en etapa de instrucción. La madre de la víctima enfrenta cargos por homicidio calificado por el vínculo, delito que prevé la pena de prisión perpetua. El padrastro también sigue detenido mientras avanza la recolección de pruebas. “El debate oral y público definirá las responsabilidades”, concluyó diciendo Tafetani.