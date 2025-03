Caso Nathaniel: «Lo torturaron, además de golpearlo, lo quemaron con cuchara»

La ciudad de Clorinda ha sido testigo de un movimiento incansable encabezado por vecinos que buscan justicia para Nataniel, un niño cuya vida fue trágicamente arrebatada presuntamente por su padrastro en el mes de enero. Este caso ha dejado una profunda herida en la comunidad y ha generado una ola de protestas que no solo involucra a los habitantes de la ciudad, sino que se ha expandido por toda la provincia.

En contacto con el Grupo de Medios TVO Isabel, una vecina activa en las movilizaciones, expresó su dolor y su firme determinación de que el crimen de Nataniel no quede impune. «Agradezco a quienes nos ayudan a difundir el pedido de justicia. Los vecinos de Clorinda decidimos hacer marcha, tanto en forma virtual como presencial, para pedir justicia por Nata. Sabemos que la mamá y el padrastro están presos, pero nosotros pedimos perpetua para estas personas, y que no vuelva a ocurrir con otros niños», comentó la mujer con un tono de firmeza.

A pesar de los obstáculos, como la baja participación en algunas de las marchas, los clorindenses aseguran que no cederán ante la adversidad. «Este fin de semana se marchó a pesar de que hubo poca gente, pero sabemos que hay gente detrás de nosotros que nos acompaña siempre. No vamos a bajar los brazos. Tenemos al movimiento Lucio Dupuy, siempre estamos en contacto y estamos en coordinación con el abuelo de Lucio para traerlo a Formosa a una marcha», agregó Isabel.

El caso de Nataniel ha destapado una serie de situaciones que han movilizado a los vecinos a exigir no solo justicia por el niño, sino también por el bienestar de su hermano menor, quien aún no ha sido restituido al cuidado de su padre biológico. «El chico tuvo Cámara Gesell, se pide la restitución al padre. El pequeño tiene diabetes y también fue golpeado por el padrastro. La mamá tampoco hizo nada, los tíos tampoco estuvieron en la defensa del niño. Entonces el pedido de la sociedad es que la justicia se lo entregue al padre para que lo cuide», destacó Isabel, quien hace un llamado a la restitución de la custodia para asegurar el bienestar del pequeño.

El dolor y la indignación en la comunidad son evidentes, ya que muchos vecinos sienten que la tragedia de Nataniel podría haberse evitado si se hubieran tomado medidas antes. «La verdad es que es un hecho lamentable, lo de Nataniel se podría haber evitado y creemos nosotros, los clorindenses, que la justicia es tan responsable como las personas que están presas», expresó la mujer, haciendo hincapié en la responsabilidad del sistema judicial en el caso.

El crimen de Nataniel, cuyo expediente revela detalles escalofriantes de tortura, incluyendo golpes, quemaduras con cuchara y tenedor calientes, así como cigarrillos, ha dejado una marca indeleble en los corazones de los habitantes de Clorinda. «A Nataniel lo torturaron, además de golpearlo, lo quemaron con cuchara y tenedor caliente, también con cigarrillo. Eso consta en el expediente, no es invento nuestro», relató la misma, con la intención de dar a conocer la gravedad de los hechos que conmocionaron a la comunidad.

En respuesta a esta tragedia, los vecinos de Clorinda han decidido no detenerse. «Cada fin de mes vamos a estar marchando. En Clorinda no tenemos medios de comunicación que nos acompañen, pero nuestra voz no va a callarse. Seguiremos luchando por justicia», concluyó Isabel.

La ciudad de Clorinda continúa su lucha por justicia, una lucha que va más allá de la memoria de Nataniel, en un esfuerzo por proteger a todos los niños y garantizar que hechos como este no se repitan.