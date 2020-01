Caso Nisman: oposición cuestionó revisar la pericia de Gendarmería

Compartir

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli denunció que la decisión de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de realizar una revisión técnica – administrativa sobre la pericia de Gendarmería que determinó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado es un “disparate”.

«Si la ministra de Seguridad quiere disponer que en el futuro los peritajes de la Gendarmería se escriban a máquina o a mano, que usen tinta azul o tinta negra, que los haga sultano o mengano, me parece bien. Pero que no se meta con un peritaje que ya está hecho, presentado a la Justicia, revisado por los jueces. La verdad me parece un disparate», opinó.

En declaraciones radiales, el legislador opositor, que renovará mandato en el Consejo de la Magistratura, consideró que es la Justicia y no una integrante del Poder Ejecutivo la encargada de «evaluar el valor de ese peritaje» y «si tiene peso probatorio».

«La Gendarmería presentó ante la Justicia el peritaje del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Por lo tanto, la que debe evaluar el valor de ese peritaje, si tiene peso probatorio, es la misma Justicia, y lo hará a través del juez, de la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación. Pero me parece que la ministra Frederic no tiene absolutamente nada que hacer en el tema», insistió.

En este marco, subrayó que la injerencia de la ministra en la investigación sobre la muerte del exfiscal resulta «muy contradictorio» con lo que expresó el presidente Alberto Fernández en su ceremonia de asunción, «cuando dijo que se terminaron las operaciones judiciales del Gobierno, que no había más interlocutores con la Justicia».