Caso Sofía Delgado: hallaron manchas de sangre en el taller donde estaba el auto involucrado en la causa

Se hicieron nuevos procedimientos en el marco de la investigación por el femicidio de Sofía Delgado (20), quien fue hallada sin vida en un camino rural del departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, tras 16 días de búsqueda. La autopsia determinó que en principio fue asfixiada y por el crimen hay cinco detenidos. En las últimas horas, un relevamiento en el taller donde fue encontrado el auto vinculado a la causa dio resultados positivos: la prueba de Luminol reaccionó ante la presencia de sangre.

Los trabajos se hicieron el sábado por la noche en el taller ubicado en la calle Corrientes al 100 de la localidad de Puerto General San Martin.

Según fuentes oficiales, en el procedimiento solicitado por el fiscal de la sede de San Lorenzo, Carlos Ortigoza, arrojó que “se realizó el levantamiento de muestras biológicas que se enviarán a peritar al laboratorio forense”. Una de las cosas que intentan determinar los investigadores es cuál fue la escena del crimen.

Hay que recordar que el auto, un Peugeot 308 gris que se vio por las cámaras de seguridad cerca de la casa de la víctima al momento de su desaparición, había sido encontrado el martes pasado en el taller allanado en las últimas horas y que el dueño del lugar es uno de los cinco detenidos del caso.

Sofía fue asfixiada, aunque este dato deberá ser confirmado en estudios complementarios a la autopsia, ya que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, atado con precintos de pies y manos y envuelto en un aislante térmico, dentro de una bolsa de construcción.

En el marco de la investigación encabezada por el fiscal Ortigoza, los detenidos son A.J.B., de 35 años, y M.L., su esposa de 29; otros dos hombres, identificados con las iniciales E.M. y B.N., y una mujer, N.P.. No se descartan más arrestos.

Sin embargo, el principal acusado sería A.J.B., quien fue señalado por las autoridades por supuestamente mantener encuentros sexuales de forma esporádica con Delgado. Mientras que E.M., el dueño del taller donde estaba el coche y que fue allanado este sábado por la noche, fue señalado por las fuentes judiciales como uno de los responsables del crimen. Además de haberse conocido que el mecánico solía consumir estupefacientes con A.J.B..

El resto de los acusados fueron apuntados por presuntamente mirar “para otro lado” y no haber intercedido en la situación. Aunque recién se conocerá qué roles le confiere el fiscal a cada uno en la audiencia imputativa.

Mientras que la hipótesis del crimen no ha sido establecida de forma oficial, los investigadores pusieron el foco en la supuesta relación amorosa que la víctima habría sostenido con A.J.B..

“Entiendo que se les fue de las manos en un contexto de consumo de drogas y otros elementos que se secuestraron”, apuntó el abogado que representa a su familia, Fernando Virgili, al ser consultado sobre qué habría ocurrido con la joven en los momentos previos a ser asesinada y posteriormente abandonada.

No obstante, la trama sexual y signada por el consumo problemático de sustancias aún continuaría bajo la evaluación de los profesionales.

Es que el rol que habría tenido la pareja de A.J.B. es otra de las incógnitas que el fiscal buscará establecer, debido a que se confirmó que la relación que sostenían era inestable, pese a su embarazo de seis meses. Tampoco vivían en la misma ciudad, ya que M.L. estudiaba en Pergamino y solía viajar seguido al Cordón Industrial, zona en la que trabajaba el principal acusado.