Caso Teresita López: piden homicidio cuádruplemente calificado y rechazó el pedido de inimputabilidad de Galván

Patricia López, hermana de Teresita López, dialogó con el Grupo de Medios TVO tras la realización de la audiencia de alegatos en el marco del juicio por el femicidio que conmocionó a la provincia. La víctima fue asesinada presuntamente por su expareja, el exagente policial Marcos Galván, y la causa avanza hacia su etapa final.

López explicó que durante la jornada, la querella solicitó que el crimen sea considerado como un homicidio cuádruplemente calificado, por los agravantes de vínculo, femicidio, uso de arma reglamentaria y condición de funcionario policial. “Pedimos el homicidio cuádruplemente calificado, por ser la ex pareja, por ser funcionario policial, por el uso de arma reglamentaria y por femicidio”, detalló.

Sin embargo, señaló diferencias con la postura del Ministerio Público Fiscal: “La fiscal federal solo lo calificó como triplemente calificado, porque retiró la agravante de funcionario policial, al considerar que Galván no estaba ejerciendo funciones en ese momento. Pero sí mantuvo el uso del arma reglamentaria”.

Además, López cuestionó duramente la instrucción de la causa y las pericias realizadas. “Se ha criticado mucho lo relacionado con las pericias. Se dijo que las hizo la Policía, pero eso no fue así. Hay un acuerdo entre el Poder Judicial y la Policía que indica que, si hay personal policial involucrado, debe intervenir el Cuerpo de Investigación Forense (CIF), como auxiliar del Poder Judicial”, explicó.

Uno de los momentos más sensibles del proceso se dio cuando la defensa de Galván solicitó su inimputabilidad, argumentando que no está en condiciones de reinsertarse socialmente por su perfil psicológico. Ante esto, Patricia López expresó su indignación: “Siento mucha bronca porque la defensa pide que se declare inimputable. Ellos mismos están diciendo que es un peligro para la sociedad por la personalidad que tiene”.

El caso de Teresita López ha movilizado a distintos sectores de la sociedad formoseña y del país, al tratarse de un nuevo hecho de violencia extrema de género, con agravantes institucionales. La etapa de alegatos es uno de los últimos pasos antes de que el tribunal dicte su veredicto.