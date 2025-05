Casper Ruud hace historia en Madrid y conquista su primer título de Masters 1000

La Caja Mágica tiene un nuevo Rey.Casper Ruud conquistó este domingo el título más importante de su carrera, tomando la tierra del Mutua Madrid Open con una demostración de poderío. El noruego reunió en la capital de España una colección de méritos que le devolvieron a la primera línea: recordó su autoridad sobre tierra batida, garantizó su regreso al Top 10 mundial e introdujo por primera vez una copa ATP Masters 1000 en la vitrina, dando un importante paso adelante. Si los grandes trofeos del calendario eran una cuenta pendiente, la Caja Mágica cerró la herida del escandinavo.

El de Oslo tuvo que resistir una tormenta de golpes impredecible, atravesando la fuerza de Jack Draper 7-5, 3-6, 6-4 para subirse al podio de Madrid. La pelota del británico, castigada en cada juego desde la línea de fondo, fue un reto para las piernas de Ruud, uno de los jugadores con mayor capacidad de trabajo del vestuario. En esa lucha de estilos, la perseverancia y el sufrimiento de Casper fueron claves para decidir un partido vibrante tras dos horas y 28 minutos.

El Estadio Manolo Santana recibió a dos jugadores repletos de inercia, capaces de alcanzar la final en la Caja Mágica sin entregar una sola manga en todo el torneo. Esa circunstancia, inédita en torneos ATP Masters 1000 en los últimos nueve años, puso las bases para un combate cuerpo a cuerpo de primer nivel. Sin precedente alguno en el circuito, el choque entre británico y noruego respondió a las expectativas desde la primera pelota.

La primera manga ilustró las virtudes a ambos lados de la red. Draper impuso una derecha infernal para abrir el marcador (3-1), colocando una tensión inmediata sobre la arcilla. Ese primer examen mental tuvo una respuesta clara en Ruud, obstinado hasta voltear la situación ganando los últimos cuatro juegos del parcial. En una final deseada como pocas, el escandinavo subrayó que dejarse la piel no sería un problema.

En su primera final sobre tierra batida, Draper jamás pensó en bajar los brazos. A pesar del mazazo recibido, el campeón de Indian Wells se levantó con la fuerza de un titán. El británico cerró la segunda manga con una reacción a lo grande, arrancando los últimos dos turnos de saque a Ruud para prender el ambiente en Madrid. Ruud, que llegó a tener un 15/40 con 3-4 para haber enderezado el parcial, se vio inmerso en una manga definitiva con aroma de peligro.

Con el margen de error evaporado sobre la pista, llegó el momento de competir con el corazón. En la manga más igualada del partido, con una colección de juegos condenados al deuce, el peso de un título Masters 1000 se hizo palpable en la arena. En ese juego mental encontró Ruud el resquicio decisivo, logrando una rotura en el quinta juego que supuso el mayor trofeo de su carrera.

El escandinavo subrayó su autoridad sobre tierra batida en un escenario gigante. El quinto cabeza de serie, dos veces finalista de Roland Garros, consolidó una regularidad impecable en la superficie, siendo el jugador con más victorias (125), finales (17) y títulos (12) en este tipo de pistas desde el inicio de la temporada 2020.

Draper alcanzará este lunes la posición más alta de su carrera como No. 5 del PIF ATP Rankings. En un momento de esplendor profesional, el británico se unirá a Rafael Nadal como único zurdo capaz de llegar al Top 5 mundial en este siglo. Además, Draper se coloca como No. 2 de la PIF ATP Live Race to Turín, solamente por detrás del No. 1 Carlos Alcaraz en la clasificación que determina el camino a las Nitto ATP Finals al cierre de la temporada.

Ahora, tras firmar una actuación fabulosa en la Caja Mágica, ambos jugadores pondrán rumbo al Internazionali BNL d’Italia para disputar en Roma otro evento clásico en la temporada europea de tierra batida.

¿Sabías Que…?

Casper Ruud es el tercer jugador de origen escandinavo que levanta un título individual ATP Masters 1000 sobre tierra batida (desde la creación de la categoría en 1990). El noruego, coronado en la Caja Mágica de Madrid, sigue los pasos de figuras como Stefan Edberg (Hamburgo 1992) y Magnus Norman (Roma 2000).