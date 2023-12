Castellano: «tenemos que defender nuestros derechos y a cada sector que representamos»

Ayer a la mañana, en la sede de ATE se llevó adelante una conferencia de prensa para hacer pública la postura del sector ante el MegaDNU que días atrás anunció el presidente Javier Milei el cual representa un gran retroceso en el Estado y atenta contra las conquistas que los trabajadores y trabajadoras han conseguido.

Entre los dirigentes presentes estuvo el Coordinador de Equipo Activo Formosa, Cristian Castellano quien también hizo uso de la palabra para explicar cómo las decisiones del nuevo gobierno nacional van en contra de pueblo trabajador y repudió el DNU.

“Las decisiones que se han tomado en estos últimos días, desde la asunción de Javier Milei, han golpeado a un sector muy importante de la sociedad. En el caso del Potenciar Trabajo congeló los sueldos de los beneficiarios, no hay ninguna ayuda para los mismos, y debido a eso muchos compañeros van a pasar mal la Navidad ya que los precios de la canasta básica estan por las nubes”, comenzó diciendo.

Agregó que este Gobierno ha demostrado que representa al 1% de los que tienen el verdadero poder y los afectados somos el otro 99%, ante ello dejo en claro que “nosotros vamos a estar siempre donde debemos estar, alertas y movilizados, porque entendemos que no sólo golpea a las organizaciones sociales sino también a los trabajadores y trabajadoras y a cada una de las personas de nuestra sociedad”.

“Es nuestra obligación y nuestro derecho. Como decía Pablo Neruda ‘tenemos un compromiso de Sangre con nuestro Pueblo’ y justamente tenemos que entender que la libertad y la democracia nos ha costado este gobierno que promulga que nos silencien y atenta a la democracia y contra todos los sectores”.

“Su megaDNU no se fabricó de la noche a la mañana, esto ya viene de muchos años y siempre son los trabajadores los que pagan y acá queda claramente que la crisis la va pagar el pueblo y eso no lo tenemos que permitir, tenemos que defender nuestros derechos y a cada sector que representamos”, sentenció Castellano.