Castells comparó a Milei con Hitler

El líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), Raúl Castells, arremetió en duros términos contra el presidente Javier Milei, a quien comparó con el líder nazi Adolf Hitler, y consideró que el ajuste en partidas alimentarias «roza un delito de lesa humanidad».

El referente social aseguró que Hitler «apenas asumió consiguió poderes absolutos y lo primero que trató de hacer fue desarmar las organizaciones de desocupados».

«Lo de Milei es un operativo similar al de Hitler en aquella Alemania», sostuvo el dirigente chaqueño, quien recordó que el nazismo asesinó a opositores y afirmó que no tiene «ninguna duda» de que el Gobierno de La Libertad Avanza va en el mismo camino.

En ese sentido fue que Castells criticó los allanamientos a agrupaciones y dirigentes sociales: «Hay una campaña del Gobierno de tratar de tapar los problemas legales y penales graves que tienen, puntualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: a principios de años le entregaron 74 millones de dólares para la provisión de alimentos para los sectores más vulnerables, pero no ha llegado nada. Alguien se quedó con los alimentos, se los robó».

En diálogo con Todo en Off, el programa que conduce Ramón Indart en Splendid-AM 990, el líder del MIJD consideró que algunas políticas impulsadas por el Gobierno, como el recorte en partidas presupuestarias, «roza los delitos de lesa humanidad».

«Hay que sacarla a la (ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello, procesarla y juzgarla por lo que está haciendo porque esto ya está rozando delitos de lesa humanidad, por ejemplo quitarle los alimentos a 2,8 millones de chicos de la escuela pública, que para muchos era la única comida», lanzó.