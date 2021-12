Compartir

Linkedin Print

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, anunció que desde enero las provincias norteñas de Catamarca y La Rioja tendrán 6 vuelos semanales directos desde Aeroparque.

“Seguimos sumando frecuencias. Desde enero, Catamarca y La Rioja tendrán cada una 6 vuelos semanales directos desde Aeroparque”, escribió Ceriani en su cuenta oficial de twitter.

En esta línea, el presidente de Aerolíneas Argentinas explicó que “actualmente, operamos con vuelos que triangulan ambos destinos con Buenos Aires. Un cambio que mejorará sin dudas la conectividad de toda la región”.

Catamarca tiene 6 vuelos semanales compartidos con La Rioja, mientras que previo a la pandemia de coronavirus, la provincia tenía 13 vuelos semanales. Si bien la medida anunciada por Ceriani, no implica un aumento en la frecuencia de vuelos hacia Catamarca, esta permite mayor disponibilidad de pasajes al no compartir un mismo vuelo con La Rioja.

El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, agradeció la medida y calificó al anuncio como “una excelente noticia para mejorar la conectividad aérea”, de la provincia. La medida “mejorara las oportunidades turísticas y comerciales de la región», acotó Jalil.

La semana pasada el presidente de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo de Catamarca,indicó que «el tema de la falta de vuelos viene siendo un problema crónico. Antes de la pandemia teníamos 13 vuelos semanales y hoy tenemos seis. Entonces, lógicamente, estamos por debajo del 50% de la oferta, lo que genera que no podamos satisfacer la demanda de ninguna forma”.

Compartir

Linkedin Print