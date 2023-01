Categórico apoyo de Partidos aliados y sublemas del Justicialismo al gobernador Gildo Insfrán

Los principales referentes de sublemas provinciales y de partidos aliados al Justicialismo local, hicieron público un documento para respaldar al gobernador Gildo Insfrán, teniendo como disparador “las acusaciones mentirosas y las arteras agresiones que recibe en forma permanente, las que no condicen con la realidad de una provincia en pleno crecimiento”, defendieron.

«La economía nunca ha sido libre: o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste, creia Juan domingo Perón. Y en Formosa, la que conduce es la política”, subrayaron.

Se expresaron sobre la oposición nacional y provincial, y apreciaron que ambos sectores “utilizan como única herramienta, tácticas mediáticas y acusaciones mentirosas, reduciendo su mezquino accionar a la promoción de supuestos desacuerdos y disfrazando la realidad. Para ello se sustentan en su arcaico desprecio hacia nuestro gente, y a un gobierno que está intacto», afirmaron.

“Las continuas denuncias falsas que emana la oposición apocada, sólo pretende hacer leña de un árbol que pensaban derribar; sin embargo, cada día está más fuerte”, afirmaron.

«Como dijo el general Perón: algunos quieren comer el guiso de liebre antes de cazar la liebre», graficaron para reafirmar el contenido.

“Son los aduladores de siempre, que ahora, al no encontrar cuarteles, buscan refugiarse en los grupos concentrados de medios oligárquicos, sin ninguna consideración al pueblo argentino; son los mismos que en el 2001 tuvieron que irse antes del gobierno, dejando un país en llamas, completamente de rodillas, sumido en una extrema pobreza”, ampliaron. Y siguieron: “Se trata de los amigos de los banqueros que se llevaron toda la plata a paraísos fiscales, dejando en el corralito únicamente los ahorros, de los que menos tenían; son los que consideraron que las embarazadas no tenían derechos, que las amas de casas eran esclavas”.

“Los mismos que gobernaron entre 2015 y 2019 y se fugaron U$S 45 mil millones, dejando a todo el pueblo argentino endeudado por más de un siglo, sin haber construido un solo jardín de infantes”, ampliaron.

«Ni demagogia, ni mera estrategia electoralista; la realidad es contundente; los acontecimientos y las decisiones que fue tomando y desarrollando durante su gobierno Gildo Insfrán, dejaron razones invulnerables para que los formoseños merezcamos profundizar, fortalecer y seguir disfrutando del modelo construido por un formoseño, un auténtico líder político, un guía como nadie”, enfatizaron.

Formoseños de bien

Con este critico panorama, los partidos aliados y sublemas del Partido Justicialista de Formosa, reivindicaron la gestión del gobernante, para respaldar su continuidad, en consonancia con las elecciones de 2023.

“Los formoseños de bien, tenemos la obligación de pedirle a Gildo Insfrán que continúe” coincidieron.

El amplio documento repasa luego una apretada síntesis de las obras que consideran más destacadas, decididas por Insfrán.

“Han sido largos, cambiantes y fructíferos 27 años. En menos de tres décadas se produjo la refundación de la provincia de Formosa; de territorio olvidado, inviable y desviado, Gildo Insfrán consiguió una tierra pujante, llena de oportunidades para todos, y con su gente feliz y orgullosa: pero quiere más, y se merece. Los formoseños aprendimos a soñar, en estos tiempos es mucho, el Dr. Insfrán tiene mucho que ver”, apreciaron los dirigentes.

“En lo que va de su administración, la provincia lleva sumadas casi 1500 obras educativas, debiéndose acá detenernos para destacar la creación de la Universidad Nacional de Laguna Blanca, cuyo símbolo es la Facultad de Medicina, que albergará a las carreras de Medicina y Enfermería. No resulta difícil recurrir al imaginario, y ver a los estudiantes de Medicina recorriendo las calles, las plazas, o los cafés de Laguna Blanca, vistiendo delantales blancos: serán nuestros médicos, formados en nuestros valores humanos, asumiendo el compromiso que el modelo tiene con cada uno de los formoseños”, subrayaron.

Y dentro de esa materia, incluyeron la creación de la Universidad Tecnológica de Formosa, destacando que “se trata de una apuesta irrefutable de lo que la educación significa para el compañero “Gildo”“.

Entre las principales obras finalizadas destacaron “la Autovía Ruta Nacional 11, entre el límite con Chaco y la sección 2 del empalme con la Ruta 81; y la repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 81, entre el empalme de la Ruta 95 y Pozo del Mortero.

Por su parte, se finalizó la construcción del puente de hormigón sobre el Riacho Formosa, en el Polo Científico y Tecnológico de la ciudad capital y 18 obras del Plan Argentina Hace en distintas localidades de la provincia”.

También, las obras hidráulicas “como el escurrimiento superficial en el sector Selva María, en el Departamento Ramón Lista; en el sector Río Muerto – Guadalcázar, Departamento de Bermejo; y en El Quebracho, Departamento Ramón Lista”.

“Asimismo, se finalizó el Hospital “Dr. Pedro E. Insfrán” en Laguna Blanca, Formosa, que cuenta con cuatro especialidades y subespecialidades clínicas y quirúrgicas, a nivel de prácticas y consultorios externos”, agregaron.

“Actualmente, sobre la Ruta Nacional 11, avanzan otros tres tramos del proyecto de transformación en Autovía; la construcción del Viaducto sobre elevado en la intersección de la Av. Circunvalación Gendarmería Nacional y Av. Presidente Néstor Kirchner; además de los trabajos de repavimentación y mantenimiento, entre Puerto Pilcomayo y el límite con Paraguay. También, avanzan los trabajos en la Ruta Nacional 81, entre Pozo del Mortero y el límite con Salta.

Asimismo, se encuentra en ejecución la adecuación del cauce del Río Pilcomayo en el Departamento de Ramón Lista; el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable en Laguna Blanca; el sistema de redes y desagües cloacales en la localidad de Pirané, y en los barrios Villa Mabel y Villa del Rosario de la ciudad de Formosa; y la optimización del sistema de provisión y distribución de agua en Clorinda”, trajeron a colación, en apoyo a la reelección. Continúan, además, incorporando al listado “la refuncionalización del viejo Hospital de Laguna Blanca; la construcción de un aula de simulación para la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional de Formosa; la construcción de 17 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en distintas ciudades; y cuatro obras del Plan Argentina Hace”.

Entre las obras proyectadas, destacaron “la etapa I y II de las obras complementarias a la Autovía de la Ruta 11; la continuación de la Autovía entre la Ruta 81 y el límite con Paraguay; la repavimentación de la Ruta Provincial 23, entre los empalmes de las Rutas Nacionales 81 y 86; y la pavimentación y obras básicas en la Ruta Provincial 6, entre Riacho He-Hé y Tres Lagunas”.

En cuanto a las obras hídricas, mencionaron “el acueducto de agua cruda desde el Río Paraguay hasta Misión Laishí y Mayor Villafañe, así como la protección de márgenes en la zona de toma de la Planta Potabilizadora de Formosa”.

Entre las obras de la Red de Infraestructura del Cuidado, recordaron el proyecto para construir el “Nuevo Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad y 13 Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Además, comenzarán 24 obras del Plan Argentina Hace para alcanzar la totalidad de los gobiernos locales de la provincia”.

“Un párrafo aparte merece la construcción del Acueducto para el Desarrollo Formoseño, una obra que apunta a la transformación productiva provincial por más de US$1200 millones, incluida en los acuerdos que suscribieron el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su par de China, Xi Jinping. Como se sabe, recorrerá casi 500 kilómetros, entre esta ciudad capital e Ingeniero Juárez, y, además de ofrecer agua dulce a las poblaciones sobre la ruta 81, apuntará a la producción de cultivos bajo riego”, destacaron.