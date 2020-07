Catherine Fulop habló de los problemas alimenticios de Oriana Sabatini

Compartir

El jueves pasado, Oriana Sabatini se convirtió en tendencia luego de publicar un video al natural en el cual señala supuestas imperfecciones de su cuerpo. En menos de una semana, la filmación superó los ocho millones de reproducciones y la actriz recibió todo tipo de comentarios a favor por el ejemplo que estaba dando.

“(Este video es) lo que a mí me hubiese gustado ver cuando era adolescente, y es lo que necesitaba hacer ahora porque siento que de alguna manera esto me puede ayudar a seguir mejor”, indicó la cantante de 24 años en su cuenta de Instagram. En el texto, además, reveló que durante 10 años tuvo problemas alimenticios, “pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón”.

La propia Oriana se sorprendió por la enorme repercusión que tuvo su publicación y destacó el hecho de poder haber ayudado a otras jóvenes que pasaron por una situación similar a lo que vivió ella. Entre los mensajes públicos que recibió, resaltó el de su madre, Catherine Fulop, quien no sabía que su hija haría público ese video. “Mi bebé bella. Quiero que sepas que te amo. Estoy muy orgullosa de ti y cómo te manejas en tu vida, la madurez te dará la calma para ver todo lo hermoso que hay en ti. Vas por muy buen camino, hija”, comentó la actriz venezolana.

La conductora también brindó una entrevista en la cual aseguró que la publicación de la actriz la sorprendió tanto a ella como su familia. Oriana está viviendo en Turín, Italia, junto a su novio Paulo Dybala, es por eso que madre e hija se comunican a través de videollamada. “Ese día hablamos tres veces, quise que sintiera que estábamos con ella y la apoyábamos en su decisión”, explicó en una nota en Los ángeles de la mañana.

“Ver el posteo, a nosotros nos movilizó muchísimo. Para mí es algo muy de ella y por eso la quise respetar y no sabía qué decir entre tanto llamado (que recibí). La que está autorizada a hablar de lo que le pasa es ella”, enfatizó sobre las palabras de su hija, la protagonista del video.

“Qué fuerte que alguien critique a una chica que está desnudando su alma. Uno tiene que ponerse en los zapatos del otro para entender lo que está viviendo el otro. Que una diosa como Oriana diga ‘me está pasando esto y lo he tenido que trabajar’. ¿Por qué no? Me puede alegrar que esto les sirva a chicas adolescentes, como ella lo necesitó en su momento”.

Además, remarcó cómo lo vivió en su momento junto a su marido, Ova Sabatini –“como padres, lo hemos sufrido junto con ella”– y contó que cuando su hija era adolescente le pidió que le comprara el libro Abzurdah, de Cielo Latini –que llegó al cine en la película que protagonizó Eugenia la China Suárez– y que lo tenía como “guía”. “Cuando me lo pidió, se lo compré, pero no sabía de qué era. Me enteré después… A veces los padres tenemos que tener cuidado. Ella lo tomó como un referente”, aseguró Cahty.

“Por suerte está rodeada de mucho amor. Ella tiene un grupo muy hermoso de amigas. Nosotros como papás tratábamos de ayudar desde el ejemplo, pero uno no terminaba de darse cuenta porque ella no estaba flaquita anoréxica”, continuó, y agregó que más de una vez sintió “impotencia” por no haber podido ayudar a su hija por no estar al tanto de la situación. “(Oriana) estaba bien: nunca fue ni gorda ni flaca. Entonces, no puedes darte cuenta que realmente hay un problema”.

Entonces, desde su experiencia, sugirió que “los padres tienen que estar más atentos” y acompañar a sus hijos, y recordó: “Era muy difícil, porque uno no terminaba de darse cuenta si realmente era así, porque ella lo ocultaba. Yo le preguntaba si había comido y me decía que sí. Siempre la vi comiendo y la vi bien”.

“A veces la veía flaquita, pero como Ova y yo éramos flaquitos cuando éramos chicos… Incluso se burlaban de mí porque era flaca. Yo a su edad era más flaca”, indicó.

Quienes notaron que algo le sucedía a Oriana fueron sus amigas, y se lo comunicaron a Catherine. “‘No está comiendo’, me decían. Y yo decía ‘¿de verdad?‘. Y le preguntaba: ‘¿Ori, comiste?‘. Después uno se da cuenta porque ella empezó a pedir ayuda”, contó, y agregó que desde entonces su hija recibe ayuda de una nutricionista.

“Siempre estamos tratando de estar conectados como familia para acompañarla”, continuó, y aseguró que luego del comentario de las amigas de su hija, comenzaron a estar “más atentos”. “Ella ahora tiene 24 años y es independiente. Tiene su pareja que la está acompañando muy bien”, agregó sobre Paulo Dybala.

Por otro lado, Catherine Fulop hizo referencia a las versiones que indicaron que su hija había crecido con comentarios que la comparaban con su madre. “Yo creo que eso para ella también debió haber sido muy duro. Capaz que ella me vio a mí, que uno lo hace sin querer, pensando que uno va a dar el ejemplo”, consideró.

Además, destacó que en su casa “la comida nunca fue una obsesión”. “Siempre hubo comida chatarra y comida saludable. En la mesa siempre estuvo la elección”, indicó, y agregó: “Sé que las madres somos el gran trauma de nuestros hijos”.