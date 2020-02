Catherine Fulop lo confirmó: «Ricky Martin y Gabriela Sabatini tuvieron un ‘touch and go’»

Compartir

Linkedin Print

Corría el año 1992. Gabriela Sabatini era una tenista consagrada a nivel internacional. Y Ricky Martin daba sus primeros pasos como cantante solista con temas como “Dime que me quieres” o “Fuego contra fuego”. Los paparazzis de la época lograron fotografiarlos juntos y la noticia del supuesto romance recorrió las redacciones del mundo entero, sobre todo por la fama de ella, que por entonces estaba en la cima de su carrera deportiva. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca la relación.

Pero lo cierto es que nunca es tarde para blanquear un chimento. Y, 28 años más tarde, Catherine Fulop terminó contando los detalles de lo que ella definió como un “affaire” entre el boricua y su cuñada. La venezolana ya había dado un adelanto en su programa de Magazine, Tardes Bellas. Y luego, invitada al piso de Los Ángeles de la Mañana, no pudo evitar preguntas sobre el tema de Ángel de Brito y su panel.

“Me acuerdo que (Ricky) venía para la Argentina, era famoso pero todavía no era la mega estrella, y quería conocer a Gaby. Entonces le hicimos ese gancho y tuvo una ‘cosita’ con…”, comenzó relatando Cathy, segura de que a esta altura nadie se ofendería por que ella filtrara esta información.

Obviamente, todos los presentes se sorprendieron y pidieron detalles de la historia, por lo que la conductora continuó: “Entonces vino a comer a mi casa Ricky Martin. Yo tengo fotos con él, abrazados. Con Gaby tuvo un ‘touch and go’, cuando uno está probando si te gusta o no. Me acuerdo que fue a dar un concierto a Uruguay, la invitó a verlo y ella fue. Y luego quedaron como amigos”.

¿Cómo se tomó su marido, el Ova, esta situación? ¿Se puso celoso o se molestó? «¡Divino! Imagínate que le hicimos el gancho, hicimos de celestinos, era el momento de definiciones. Duró lo que duró y cada uno con sus compromisos. Y después surgió la amistad. Esto se habló hace mucho tiempo. Acá no va a verlo Gaby, pero la última vez que fue a verlo fue en Las Vegas. Se ven y ella entra al camarín, hay buena onda entre ellos. Igual, creo que Ricky le preguntó por Ova”, concluyó, risueña, Fulop.

La anécdota que contó Cathy venía a cuento de la visita del boricua a nuestro país, adonde arribó después de cuatro años en el marco de su gira Movimiento Tour. El martes pasado Ricky ofreció un show frente a más de 7.500 personas en el estadio Orfeo Superdomo de Córdoba, y luego se instaló en el Palacio Duhau – Park Hyatt de la Capital Federal para ofrecer tres conciertos en el Arena Buenos Aires el jueves 27, el viernes 28 y el sábado 29.

Durante la estadía de Ricky en la Argentina, sus fans acamparon frente al hotel en el que se encontraba alojado y llamaron su atención con una murga, que hizo que el cantante se viera tentado de bajar de su habitación para saludarlos. Esto quedó reflejado en la cuenta de Instagram del cantante, que decidió subir un video para mostrarle al mundo el amor con que lo recibió su público.