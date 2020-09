Catherine Fulop, Ova y Tiziana Sabatini, con coronavirus: “Recen para que no haya complicación”

Compartir

La actriz contó a Teleshow que el sábado por la noche estuvo internada en observación porque le faltaba el oxígeno: “Caminaba y me agitaba”. Su marido y su hija tienen fiebre.

El viernes por la tarde Catherine Fulop se realizó un hisopado luego de presentar síntomas compatibles con el coronavirus. El resultado, según confirmó la conductora a Teleshow, fue positivo. “La pasé mal. Me empecé a sentir muy mal de repente, tenía dolor de cabeza, pero desde que supe que Oriana tenía COVID-19 me la pasé con dolor de cabeza”, explicó la actriz.

Cuando terminó El Club del Moro –ciclo que conduce Santiago del Moro en La 100–, Cathy presentó fiebre, lo que le llamó la atención y la alertó para hacerse el test que, finalmente, dio positivo. El sábado por la noche debió ser internada en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) en Barrio Norte, porque se agitaba cuando caminaba. El domingo por la mañana recibió el alta médica y ahora se encuentra haciendo reposo en su casa.

“Ahora no me falta el oxígeno pero tengo una sensación rara. Ya no tengo fiebre, pero sí mucho dolor de cuerpo”, continuó la actriz venezolana, que también publicó un video en su cuenta de Instagram para contar la noticia.

Quienes también contrajeron coronavirus fueron su esposo, Ova Sabatini, y su hija Tiziana, que actualmente tienen fiebre. “Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y después va a menguar. Esperemos”, deseó Cathy. “Recen para que no haya ninguna complicación. Yo también estoy rezando, al igual que mi familia y mis amigos”, agregó.

En el video que la conductora publicó en su cuenta de Instagram –red social en la que tiene casi dos millones de seguidores– contó algunos de los síntomas que tuvieron ella y su familia. “Algo de fiebre, dolor de cuerpo, de garganta, sensaciones raras en la boca”, detalló. “Los primeros días te duele mucho el cuerpo, estás muy cansado. Espero ir mejorando”.

En mayo pasado, Oriana Sabatini y su novio, Paulo Dybala, contrajeron coronavirus en Italia. “Yo tenía síntomas. Tos, me dolía mucho el cuerpo y la cabeza, sentía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora han bajado un poco los síntomas, me siento mejor. Sigo con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras, igual estoy bien en planos generales”, contó en aquel entonces la cantante.

“En Argentina siguen estando mis amigas, sigue estando mi familia. Y, constantemente, estoy viendo noticias de gente que se está yendo de vacaciones, que está aprovechando para viajar, para irse a un hotel a la costa o lo que sea. Y creo que no se están dando cuenta de lo grave que es la situación. Y lo grave que sería, en un país como Argentina, que mucha gente se contagie al mismo tiempo. Y que sean un quilombo enorme, por así decirlo, los hospitales. Y que la gente se tenga que morir no por la letalidad del virus, sino porque no den abasto los hospitales, no haya material y porque sea todo un caos, básicamente”, había advertido sobre la posibilidad de que se expandiera el virus en la Argentina, que está al borde de quedar entre los 10 países del mundo con más contagios de coronavirus.

Según pudo saber Teleshow, los compañeros de Catherine Fulop de La 100 no presentaron síntomas, pero igual se realizaron el hisopado este lunes por la mañana y aún están esperando el resultado. Además, tras el resultado positivo de Claudia Fontán, también se hicieron testeos sus compañeros del ciclo que conduce con Guido Kaczka.