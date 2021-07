Catherine Fulop se tatuó los nombres de sus suegros en el antebrazo

Compartir

Catherine Fulop se encuentra por estos días de vacaciones en Miami junto a su esposo, Ova Sabatini, y su hija Oriana, que vive en Italia junto a Paulo Dybala pero quien viajó para reencontrarse con su familia. La actriz venezolana, además, aprovechó la ocasión para visitar a su hermana Victoria, quien vive en Pompano Beach.

Mientras disfruta de sus días de playa en familia, la conductora tuvo un conmovedor gesto que hasta sorprendió a su hija mayor, según contó a Teleshow. El domingo hubiera sido el cumpleaños de Betty, la madre de Ova y Gabriela Sabatini, quien falleció en abril pasado a los 81 años. Para Cathy, no solo era su suegra: ella la consideraba como una madre. Es por eso que cuando su marido le contó que quería rendirle homenaje a sus padres tatuándose sus nombres, Fulop no dudó en sumarse a la iniciativa. “¡Yo también quiero!”, le dijo a Ova.

Ya cuando su hija menor, Tiziana, se tatuó las iniciales de sus abuelos (Betty y Osvaldo, que murió en 2016), a Cathy le había gustado la idea de llevar en la piel a sus suegros, por la especial relación que mantuvieron. Y fue ahora en Miami que lo llevó a cabo junto a su marido. ¿Por qué en esa ciudad? “Ellos la amaban mucho. Acá entrenaba Gaby, ellos tenían su departamento y venían de vacaciones, además de visitarla a ella antes de que comenzara sus giras. Son demasiados recuerdos por el mundo”.

Oriana fue una de las primeras en destacar el gran gesto de su madre con sus abuelos. “Qué fuerte, mami, que te tatúes el nombre de tus suegros”, le dijo la cantante. “Es que yo no los consideraba solo mis suegros, para mí fueron mis padres porque ellos me acompañaron durante 28 años en la Argentina. Más tiempo del que estuve en Venezuela -aclaró Cathy-. Sobre todo Betty, que fue una gran compañera, una mami”, explicó la actriz a este sitio.

Cathy y Ova se hicieron el tatuaje en el mismo lugar: su antebrazo. Y en el caso de la conductora, es el mismo brazo en el que lleva escrito el nombre de su marido. En tanto, decidió rendirle homenaje a su padre llevándolo en su espalda.

La pareja compartió una selfie mostrando su tatuaje nuevo en sus redes sociales. Allí, se lee “Betty & Osvaldo” y Fulop agregó: “En este día tan especial, los llevamos en nuestra piel”, haciendo referencia al día en que su suegra hubiera cumplido 82 años.

“Les rindo homenaje a nuestros padres por tanto amor y dedicación”, agregó la conductora y describió el momento en que se tatuó junto a su marido: “Fue muy lindo y emocionante”.

